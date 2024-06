Juanma Castaño, sobre la postura de Unai Simón de no 'mojarse' como Mbappé: "Es que luego decimos"

Las declaraciones de Kylian Mbappé sobre la política de su país durante la previa del partido entre Austria y Francia en la Eurocopa de Alemania no han dejado indiferentes a nadie.

La repercusión ha sido tal entre la prensa desplazada a la Eurocopa que los periodistas que cubren el día a día de la Selección Española decidieron no dejar pasar la oportunidad de preguntarle por este asunto al portero Unai Simón.

Unai Simón, en rueda de prensaEFE

Finalmente, nos encontramos con dos actitudes totalmente opuestas: la de un futbolista que pide implicarse de una forma tan contundente, en este caso, contra una tendencia política en auge en Francia, y la de un futbolista que está convencido de que los futbolistas no tendrían que dar su opinión sobre algunas cuestiones tan al margen del fútbol como es la propia política.

De todo ello se debatió también en El Partidazo de COPE de este lunes, donde Juanma Castaño dejó clara también su postura, en un programa que califica de "plural" y que escuchan políticos tan dispares como "Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Mariano Rajoy o Pablo Iglesias", como recordaba Manolo Lama.

La opinión de Mbappé: "Estoy contra los extremos"

Kylian Mbappé sorprendía en la previa del debut de Francia en la Eurocopa de Alemania en la que se 'mojaba' sobre una cuestión política de plena actualidad en Francia: el ascenso de la ultraderecha con la victoria de Marie Le Pen en las Elecciones Europeas que llevaron a Macron a disolver la cámara y convocar nuevas elecciones a la Presidencia.

"Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión", pidió, un Mbappé que pedía recapacitar para evitar el próximo gobierno de Le Pen.

La opinión de Unai Simón: "Los futbolistas no sé si deberíamos"

Al portero de la Selección Española, Unai Simón, le preguntaron también en rueda de prensa sobre la actitud que tuvo el día anterior Mbappé a la hora de mandar un mensaje tan claro desde el punto de vista político.

Unai Simón fue muy claro al argumentar que los futbolistas, "de lo único que deberían hablar es de temas deportivos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político", opinó.

"Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivo y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades", añadió.

La sentencia de Juanma Castaño: "Distinto"

El propio director de El Partidazo de COPE destacó lo distintas que son las posturas de Mbappé y de Unai Simón. Sin embargo, que sean diferentes no quiere decir que no sean respetables: "La postura de Unai Simón es radicalmlente distinta" a la del delantero francés. "Yo lo que pido", prosiguió Castaño, "es que exista la libertad de ser como Unai Simón o de ser como Mbappé".

Audio

Castaño destacó que "cuando no se mojan en cierto temas se dice que si es una vergüenza. ¿Qué pasa si un jugador no quiere decirlo?", le planteaba a Luis García, cuya postura era más favorable a que los futbolistas opinen sobre algunos temas relevantes, "y es que a Unai Simón no le han preguntado por los Presupuestos Generales para Educación; le han preguntado por el auge de la ultraderecha en Europa".