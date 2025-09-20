Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "No me extrañaría que Florentino Pérez fichase a Mourinho en un arrebato"

Este fin de semana Mourinho va a volver a ser el entrenador del Benfica en un enfrentamiento aparentemente facil contra el AVS, penúltimo en la clasificación de la liga portuguesa. Y vuelve 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, el AS Roma, el Chelsea y el Manchester United.

En su haber tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Liga Europa con el Manchester United, una Liga Conferencia con el AS Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres 'premier' con el Chelsea y dos 'calcio' con el Inter.

Las 'águilas', que todavía tienen un partido pendiente, van cuartos en la tabla con 10 puntos, y podrían aspirar a un segundo lugar si pincharan en esta jornada el Sporting y el Moreirense, segundo y tercero en la tabla, empatados con 12 puntos.

De cara al partido de este fin de semana, Mourinho recordó que no puede cambiar "todo al mismo tiempo", tras la derrota del martes en la Liga de Campeones contra el Qarabag de Azerbayán, que motivó el despido de su predecesor en el banquillo, Bruno Lage.

Cordon Press Mourinho durante un partido del Fenerbahçe.

el posible futuro de mourinho

Tras este nuevo puesto de José Mourinho, en El Partidazo de COPE, David Sánchez, colaborador del programa preguntó: "Siendo lo que fue Mourinho, ¿os imagináis que algun equipo top piense en él para su banquillo?".

Cordon Press El Benfica fue el primer club que entrenó Mourinho hace 25 años.

"Yo yo creo que hay un presidente top top que todavía la añora. Yo te digo que hay muchas cosas de Mourinho que todavía añora Florentino .No me extrañaría que en un arrebato...", respondió Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE.

