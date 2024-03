Juanma Castaño sentencia a la RFEF al escuchar a Brahim por qué elige a Marruecos y no a España: "No lo veo"

Brahim Díaz se ha convertido en el culebrón de la semana en el fútbol español por su decisión de jugar con Marruecos. Este jueves ha roto su silencio y habló claro sobre por qué renunció a vestir la camiseta de España. Juanma Castaño sentenció en El Partidazo de COPE a la Real Federación Española de Fútbol por lo que no hizo.

Luis de la Fuente habló el pasado lunes sobre la decisión del jugador del Real Madrid de ir con Marruecos en la próxima convocatoria, en vez de ir con la selección española y, tras señalar que mostraba un "respeto total", revelaba algo: "Lo más importante es querer, sin exigencias ni condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto".

Sobre estas supuestas presiones, Brahim Díaz afirmó este jueves en Movistar que "no presiono a nadie; me dedico a jugar, demostrar las cosas y hablar en el campo": "Ahora, no voy a cambiar eso". El jugador malagueño le explicó a Jorge Valdano en la entrevista sus motivos por los que eligió jugar con Marruecos.

El seleccionador de Marruecos ya le ha incluido en su lista de convocados para los encuentros amistosos contra Angola y Mauritania, previstos para el 22 y el 26 de marzo. De esta forma, se hacía oficial la decisión adoptada días atrás del jugador malagueño de optar por formar parte del equipo nacional marroquí.

Por qué elige a Marruecos

"Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir", señalaba, "son dos países que amo como Marruecos y España": "He crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor".

Brahim mostró agradecimiento a España, tras haber jugado en sus categorías inferiores e incluso haber debutado en un amistoso con la absoluta, así como a Marruecos, con la que confesó que sueña con jugar Mundiales: "Es una elección que he hecho y estoy totalmente enfocado en las decisiones que se toman. En la vida hay que tomar decisiones".

De hecho, no ocultó la ilusión con la que vivió el camino de Marruecos en el último Mundial, en el que eliminó a la selección española: "Me siento identificado con lo que hicieron en el último Mundial, me puso alegre lo que consiguieron. Es una selección muy buena, descomunal".

Sobre lo vivido en los últimos días, Brahim señala que "no suelo ver si soy foco mediático, me aparto de todo": "Hablo en el campo, es donde me gusta hablar. He elegido lo que quiero, me han brindado una oportunidad increíble. No hay que darle vueltas ni mirar atrás, hay que centrarse en lo que viene desde ahora. Estoy agradecido en grande".

"No lo veo"

Su entorno se ha encargado de dejar claro que el delantero no ha recibido el mismo mimo que otros futbolistas con menos partidos en la élite a los que De la Fuente sí que llamó y por los que se interesó, algo que ha decantado la balanza a favor de Marruecos. Sobre esto volvió a incidir Juanma Castaño tras escuchar a Brahim en El Partidazo de COPE.

Para el presentador del programa, ese factor ha sido determinante leyendo entre líneas las palabras del jugador. A Brahim Díaz le ha seducido más el proyecto africano y la importancia que tendrá en los planes del seleccionador Regragui, así como el poco cariño y atención de la Real Federación Española de Fútbol.