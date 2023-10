Juanma Castaño señala en qué supera Hazard a Bellingham en el Real Madrid

Hace apenas 10 días que Eden Hazard colgó las botas. El pasado 10 de octubre, a los 32 años, el excapitán de la selección belga y exfutbolista de Lille, Chelsea y Real Madrid anunciaba su retirada del fútbol con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que "hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional".

El belga, por el que el Real Madrid pagó 115 millones de euros al Chelsea en 2019, estaba sin equipo desde que el 30 de junio finalizara su vinculación con el conjunto blanco rescindiendo su contrato un año antes de lo estipulado. En total ha disputado 747 partidos como profesional, 621 en club y otros 126 con la selección belga.

Eden Hazard juega un partido amistoso esta semana en Calais.EFE





Hazard habla de cómo es ahora su vida

Pese a dejar el fútbol de manera profesional, el belga ha seguido disputando partidos amistosos, el último en Calais después del que habló de sus últimos años como jugador en el Real Madrid: "Aún no extraño el fútbol, ahora me estoy tomando un tiempo para mí. Pero lo extrañaré, por supuesto. Veo partidos por televisión, mis hijos juegan, así que nunca estaré alejado del todo. No fue una decisión difícil, la maduré durante un tiempo. Estoy en paz conmigo mismo, estoy calmado. Estuve pensando en esto desde que dejé a la selección belga después del Mundial de Catar".

"Pasé años difíciles en el Real Madrid, siempre dije que pararía cuando no me divirtiera y dejé de divertirme entrenando. Y, además, no jugaba. La decisión fue sencilla, y puedo decir que jugué en el Real Madrid, el club más grande del mundo. No quería ir a jugar a ningún lado por dinero. Ahora estoy disfrutando de la vida. Hago cosas normales como andar en bicicleta, jugar al golf, viajar. Quiero ser una persona normal", finalizó el belga que sigue viviendo en la capital de España donde sus hijos van al colegio.

Una carrera meteórica con un final inesperado

Natural de Tubize, nació en el seno de una familia de futbolistas, también lo son su hermano Thorgan (Anderlecht) y Kylian (Racing White Daring de Molenbeek), se incorporó de juvenil a las categorías inferiores del Lille francés (2007-2012), equipo con el que debutó a los 16 años y con el que quedó campeón de la Ligue 1 en 2011 con el belga como gran referente y nombrado jugador de la temporada.

Un año después repitió galardón firmando 20 tantos y dio el salto al Chelsea donde se convirtió en la referencia y gran estrella del equipo y cosechó dos títulos de Premier League y dos títulos de Europa League. En ese período firmó también su mejor registro con Bélgica, que con Hazard como capitán fue tercera en el Mundial de Rusia de 2018, bajo mando del español Roberto Martínez como seleccionador.

Tras conquistar el fútbol francés y británico, Hazard recaló en España, pero pronto sus esperanzas se frustraron al recibir una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en un partido de Liga de Campeones en septiembre de 2019 contra el París Saint-Germain que marcó el inicio de su calvario físico.





El futbolista se operó del tobillo, sufrió con la recuperación, encadenó otras lesiones y nunca llegó a ser el jugador estrella que se esperaba fuera en el Real Madrid, llegando a no contar en absoluto para Carlo Ancelotti, hasta finiquitar su contrato un año antes y abandonar el club.

Este jueves en El Partidazo de COPE se hablaba de la decisión de retirarse del belga y de lo que podría haber sido sin esa desafortunada entrada de Meunier. Su llegada provocó una ola de ilusión en el club que hacía mucho tiempo que no se veía. De hecho, hasta el fichaje de Bellingham ha sido el más sonado de los últimos años.