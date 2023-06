Juanma Castaño señala la diferencia entre la despedida de Benzema del Real Madrid con la de Joaquín del Betis

El martes estuvo marcado en cuanto a información deportiva se refiere por dos despedidas: la de Joaquín Sánchez del Real Betis y la de Karim Benzema del Real Madrid. 'El Partidazo de COPE' comentó estos dos momentos emocionantes en los que dos leyendas de dos de los clubes más importantes del país decían adiós a sus aficiones, uno para dar el salto a Arabia Saudí y otro para colgar las botas. Pero los días que vivieron el delantero francés y el atacante de El Puerto de Santa María fueron muy diferentes, como dejó claro Juanma Castaño en el programa de este martes.

"No tengo muchas palabras, porque es un día un poquito triste, porque voy a dejar este club… Y me hace daño, porque, como he dicho antes, tenía un sueño en la cabeza, firmar con el Madrid, y quería terminar en el Real Madrid, pero en la vida a veces hay otra oportunidad", señalaba Karim Benzema. El delantero ha dicho adiós en un acto íntimo, sin presencia de medios de comunicación ni una comparecencia en rueda de prensa. Pidió este lunes que la despedida fuera así, fiel a su forma de ser introvertida y sin el deseo de generar más ruido del que había levantado.

Por su parte, Joaquín tuvo un partido homenaje en un Benito Villamarín abarrotado. Dio una última vuelta de honor al terreno de juego a hombros de toreros como Espartaco, El Cid o Padilla y cogió el capote en el centro del campo, con los "olés" de una afición a la que no le importó el aguacero que cayó. "No sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente", señalaba al micrófono. A diferencia de Benzema, sí hubo una zona mixta en la que atendió durante más de media hora. Un detalle que tuvo en cuenta Juanma Castaño durante 'El Partidazo de COPE' de este martes.

La "odiosa" comparación de Juanma Castaño entre la despedida de Benzema y Joaquín

Nadie ha querido perderse el homenaje que le han realizado numerosos compañeros y jugadores de fútbol, tanto actuales como más veteranos, que le han apoyado sobre el terreno de juego en un día tan especial. Un último partido que ha estado lleno de lágrimas y de bonitos mensajes hacia el que siempre será el eterno capitán del equipo verdiblanco. El ídolo de toda una generación de béticos que futbolísticamente hablando acaba hoy tuvo "la mejor despedida" para Juanma Castaño y así expuso las razones por las que lo piensa en 'El Partidazo de COPE'.

Mientras tanto, el francés recibió palabras emotivas del presidente Florentino Pérez y recibió el cariño de socios compromisarios, compañeros de equipo y directivos merengues. En un acto en el que recibió la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, Karim Benzema se despedía de forma más fría. El club se amoldó a sus peticiones después de que tampoco pusiera problemas a su salida, respetada desde el minuto 1. El deseo de esta leyenda de poner fin a una larga etapa de catorce años en el Real Madrid primó por encima de todo, como dejó claro el máximo responsable de la entidad merengue

