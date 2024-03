Juanma Castaño, preocupado por una de las estrellas de la selección española: "En fuera de juego"

Dentro de todo lo que dio de sí el amistoso entre España y Brasil de este martes en el estadio Santiago Bernabéu, analizado pormenorizadamente durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, hubo un aspecto que destacó el director del programa, Juanma Castaño, y que hace alusión a uno de los jugadores estrella de la selección española.

"No ha estado bien, y si ha estado 80 minutos en el campo, tampoco ha sido su culpa", señalaba el comentarista Miguel Rico.

"No es que no haya estado bien", apostillaba Castaño, "es que no está bien".

ESCUCHA LA PREOCUPACIÓN DE JUANMA CASTAÑO SOBRE UNA DE LAS ESTRELLAS DE LA SELECCIÓN

Audio





¿Pitos por el mal juego frente a Brasil?

La reflexión de Juanma Castaño vino precisamente a raiz de analizar otra de las imágenes que nos dejó el España - Brasil: los pitos de parte de la afición del Santiago Bernabéu a Álvaro Morata cuando fue sustituido.

Algunos de los comentaristas de El Partidazo de COPE atribuían los silbidos a que procedían de madridistas que estaban en el estadio y otra parte los justificaba por el partido flojo del delantero titular de la selección.

Uno de los que defendían esta segunda tesis era Elías Israel: "Parte de los pitos es porque no ha estado a la altura de lo que se espera de la selección. De la misma manera que si sustituyen a Unai Simón, igual algunos aficionados le habrían pitado. Yo nunca pitaría a un jugador de la selección, pero es verdad que Morata ha estado por debajo del nivel de otros".

Álvaro Morata realiza ejercicios de calentamiento con la selección española antes de jugar el partido amistoso ante Brasil. CORDONPRESS





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Castaño, preocupado por el estado físico de Morata, cree que el jugador "lleva un tiempo sin estar bien y es preocupante que el delantero de la seleeción española esté en este momento antes de la Eurocopa. A ver si se recupera justo antes del torneo", deseó.

"Además", añadió, "hoy ha cometido su error más habitual: el fuera de juego. Es que vive permanentemente en fuera de juego", matizó.

Los números de Pedro Martín sobre Álvaro Morata

Es cierto que los números analizados por Pedro Martín en Tiempo de Juego durante el España - Brasil, dejan a Morata en buen lugar: es el segundo jugador que más goles metes con la selección desde que Luis de la Fuente es seleccionador, y que Morata (71) supera a Koke (70) y se mete entre los 20 jugadores con más partidos disputados con España.

Sin embargo, Pedro Martín confirmó el bajón que ha dado Morata desde que comenzó 2024: "Hasta diciembre tuvo sus mejores cifras de goles pero desde que ha comenzado 2024 está flojo".

En la presente temporada, Morata ha jugado 40 partidos oficiales, en los que ha marcado 20 goles. Si contamos únicamente los partidos disputados en 2024, ha jugado 19 partidos y solo ha marcado en siete ocasiones: tres goles al Girona, uno al Granada y otro al Betis en la Liga; y otro gol en Copa del Rey frente al Real Madrid.

El ex delantero centro internacional Fernando Morientes, por su parte, recordó la necesidad que tiene España de tener un delantero en forma: "El experimento del falso nueve con Oyarzabal no me gusta. Lo del falso nueve funcionó años atrás, pero esta selección no es nada comparable a aquella. Sí me gusta mucho lo que veo por banda y también lo digo por Dani Olmo", pero el 'Moro' reclama algo más en ataque con vistas a la Eurocopa.