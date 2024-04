Juanma Castaño y Manolo Lama responden a Guardiola sobre el césped del Bernabéu: "El hipogeo"

Pep Guardiola generó debate al hablar del césped del estadio Santiago Bernabéu en el partido sobre el que Real Madrid y Manchester City empataron 3-3 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La reflexión que hizo el entrenador del City sobre el estado del terreno de juego, "tal como me han dicho mis jugadores", desató reflexiones de todo tipo en El Partidazo de COPE. Les hubo, como Elías Israel, que entiende que se trata de "una 'chinita' de Guardiola a Florentino" por la forma en la que describió el problema. Otros, como Juanma Castaño, cree que no es más que la simple opinión del técnico: "Es que si el campo no estaba bien, se podrá decir, ¿no?", planteó.

Pep Guardiola camina sobre la banda del estadio Santiago Bernabéu. CORDONPRESS





Y es que, para referirse al césped, primero Guardiola elogió cómo está quedando el Santiago Bernabéu con la profunda remodelación a la que se está sometiendo, con techo retráctil incluido: "Me gusta ver el cielo, pero el estadio ha quedado impresionante, pero ahora tienen que cuidar la hierba. Florentino solo se tiene que preocupar de hacer un buen campo, que el Madrid siempre lo ha tenido".

Repreguntado al respecto, en la rueda de prensa posterior al partido, Guardiola pidió que nadie "en Madrid" se tome mal su observación: "Mis jugadores me lo han dicho, pero que no se lo tome mal ni el presidente ni la gente de Madrid. Pero el Real Madrid siempre han tenido un césped increíble, era una alfombra, pero hoy no estaba así. Seguro que lo arreglarán", explicó.

Lama coincide: el césped del Bernabéu no estaba bien

Juanma Castaño seguía insistiendo en que, como dijo Guardiola, el césped del Bernabéu no estaba como cabía esperar: "El campo se veía raro, había zonas como que no se veían bien".

Sin embargo, Isaac Fouto cree que la culpa podría no ser del Real Madrid, como insinúa el entrenador catalán: "Es que a lo mejor no es un problema del Real Madrid. Si has cambiado el césped cinco veces en una temporada, lo mismo es un problema de que el césped no 'cuaja' bien o mil otras cosas, pero no del Real Madrid", dijo.

Manolo Lama fue más 'hiriente', dando fuerza al argumentario de Guardiola: "Un equipo como el Real Madrid", reflexionaba Lama, "que ha jugado como los ángeles, merece un césped en condiciones. Yo no sé de quién es la culpa, pero se merece un césped en condiciones. Y el césped de hoy, sobre el que se ha jugado el partidazo más bonito posible entre dos equipos de Europa, no tenía un césped en condiciones ni para el Real Madrid ni para el Manchester City", denunció.

Pedro Martín sentenció el debate del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE dando a entender que quizás la nueva construcción del estadio madridista no es lo mejor para que el césped natural crezca y se mantenga en las condiciones ideales para la práctica del fútbol.

El partido de vuelta de la eliminatoria se celebrará el próximo miércoles 17 de abril a las 21 horas en el Etihad Stadium de Londres.

"Prefiero la vuelta en casa por experiencias pasadas. Al 'rey' de la competición en estas situaciones no puedes quitarle el favoritismo. El favorito será el que imponga más su juego, pero nuestra gente nos va a apoyar. Tengo demasiada buena opinión del Real Madrid como para pensar que no va a ser una eliminatoria abierta", finiquitó Guardiola haciendo referencia a este encuentro definitivo que otorgará a uno de los dos equipos el billete para las semifinales.