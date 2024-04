El 'palo' de Guadiola al Real Madrid por el estado del césped del Santiago Bernabéu

Real Madrid y Manchester City empataron 3-3 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En un partido completamente loco, el City se adelantaba nada más empezar con un gol de falta directa de Bernardo Silva que sorprendía a Lunin. A pesar del mal comienzo, el Real Madrid respondía rápidamente con dos goles en dos minutos: el primero de Ruben Dias en propia puerta después de un disparo desde fuera del área de Camavinga; y el segundo de Rodrygo, aprovechando un gran pase de Vinicius por la izquierda.

?? Guardiola, en @MovistarFutbol, al ser preguntado por el techo del Bernabéu



?? "A mí me gusta ver el cielo, la verdad"



?? "El estadio ha quedado impresionante, ahora solo tienen que cuidar la hierba"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/BUlqAMsBmd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 9, 2024





La segunda parte fue dominada principalmente por el Manchester City, que se puso por delante otra vez con dos golazos. El 2-2 lo hizo Foden con un gran disparo que entró por la escuadra derecha de Lunin; el segundo, con otro gran disparo de Gvuardiol desde fuera del área. Cuando el Madrid parecía mucho peor físicamente, un pase de Vinicius hacia Valverde lo enganchaba el uruguayo con una gran volea que ponía el empate a tres final.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium, estadio donde la temporada pasada el City endosó al Real Madrid un 4-0 que clasificó a los de Guardiola para la final que finalmente ganaron. Para ese partido de vuelta será baja Tchouameni después de ver una tarjeta amarilla nada más empezar el encuentro.

MADRID, 09/04/2024.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra su gol durante el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín





Guardiola y el césped del Bernabéu

Al finalizar el partido, Guardiola era preguntado por el techo del Santiago Bernabéu y sorprendió hablando del estado del césped: "Me gusta ver el cielo, pero el estadio ha quedado impresionante, pero ahora tienen que cuidar la hierba. Florentino solo se tiene que preocupar de hacer un buen campo, que el Madrid siempre lo ha tenido".

En rueda de prensa ha vuelto a hablar sobre este problema que ha visto en el césped: "Mis jugadores me lo han dicho, pero que no se lo tome mal ni el presidente ni la gente de Madrid. Pero el Real Madrid siempre han tenido un césped increíble, era una alfombra, pero hoy no estaba así. Seguro que lo arreglarán".

Muchas veces se ha criticado a Guardiola por sus quejas tras los partidos, pero en el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE se dio la razón al técnico catalán porque Manolo Lama reconoció que, desde la cabina de radio donde narró el partido, "el césped se veía mal".

