Juanma Castaño: "Al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha analizado la situación que atraviesa el Real Madrid después de lo que apunta a dos años en blanco. En el programa, Castaño ha expresado con rotundidad su opinión sobre el tipo de entrenador que necesita el club para reconducir su mala racha de títulos y de juego.

Para el periodista, la solución pasa por un cambio de rumbo drástico en el banquillo. En este sentido, ha señalado que el perfil ideal es el de un técnico con una personalidad fuerte y capacidad de liderazgo, poniendo un nombre propio sobre la mesa: Luis Enrique. "Al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique", ha sentenciado.

Al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique" Juanma Castaño Presentador Partidazo de COPE

Un técnico capaz de tomar decisiones

Castaño ha argumentado que el equipo necesita un entrenador que no dude a la hora de tomar decisiones drásticas por el bien del colectivo. Según sus palabras, el elegido debe ser "un entrenador que sea capaz de prescindir de quien haga falta para construir un equipo".

Un entrenador que sea capaz de prescindir de quien haga falta para construir un equipo" Juanma Castaño

Esta reflexión llega en un momento en el que se debate sobre la necesidad de una renovación en la plantilla del Real Madrid. La propuesta de Juanma Castaño apunta a que, más allá de los jugadores, la clave para volver a la senda de la victoria está en encontrar un líder en el banquillo con autoridad indiscutible.