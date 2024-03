Juanma Castaño habla de qué podría hacer cambiar de opinión a Xavi para quedarse: "Sería un título"

El Barcelona afronta una dura prueba este martes para conseguir el pase a los cuartos de final de la Champions League. El conjunto dirigido por Xavi se enfrenta a un Nápoles que ha mejorado su estilo de juego durante las últimas semanas, pero que está a años luz del equipo que el año pasado se llevó el 'Scudetto'.

See you in 24 hours. ?? #BarçaNapoli pic.twitter.com/I495YoiHR0

Este partido no es solo una dura prueba para el Barcelona. Xavi Hernández está ante su oportunidad en competición europea de demostrar que está preparado para entrenar al máximo nivel. El técnico culé ha caído durante dos años consecutivos en la fase de grupos de la Champions League y es la mayor losa que arrastra desde su llegada al Barcelona.

El entrenador del Barcelona ha analizado el partido de mañana y ha asegurado que espera un Nápoles “valiente” en el partido de vuelta de los octavos de final y ha pedido que el Estadio Olímpico Lluís Companys sea este martes "una olla a presión", porque el equipo se encuentra "a un paso de volver a estar entre los ocho mejores de Europa".

"Espero un Nápoles valiente, que jugará desde atrás y que presionará alto. Puede ser un partido bonito para el espectáculo, no especulan. Tienen un gran nivel individual. Será un partido grande y tocará competirlo de la mejor manera posible", añadió el preparador catalán.

Xavi hizo hincapié que el de mañana "es el partido más importante" para su equipo en lo que va de temporada: "Estamos preparados e ilusionados. Haría cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. Estamos a un paso de volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Es una gran oportunidad".

Y por eso, ha pedido a sus jugadores "competir sin miedo", porque en su opinión "el miedo no aporta nada", y a la afición culé que convierta Montjuïc "en una olla a presión" y "se parezca al Camp Nou... Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Es el momento de estar unidos. Con la unión del barcelonismo, con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica", subrayó.

We will need your support tomorrow to reach the quarterfinals. Som-hi ???? @FCBarcelonapic.twitter.com/OLY3nr2TUk