Juanma Castaño felicita al ganador del EGM y se hace una pregunta: "Somos unos mantas"

Este jueves ha sido día de resultados en el Estudio General de Medios. En la primera ola del año 2024, El Partidazo de COPE que presenta y dirige Juanma Castaño suma 735.000 oyentes cada noche.

En esta ocasión, El Partidazo de COPE no ha podido liderar la noche deportiva en la radio española por una diferencia de 56.000 espectadores con respecto al líder.

Castaño no pasó la oportunidad de felicitar al líder de esta primera ola de 2024 y analizar con deportividad y hasta con sentido del humor los datos de audiencia.





El director del programa quiso hacer en el arranque del programa "una cosa que no se hace nunca cuando pierdes, y es dar los resultados del EGM. Es una cosa que resulta ser un ejercicio democrático y una cuestión de clase que debemos tener incluso 'palmando'", explicó.

Por ese motivo, no dudó en "dar la enhorabuena a la Cadena SER, que ha ganado este Estudio General de Medios" y analizar junto al equipo habitual que "es que somos unos mantas".

"No sé ya cómo hay que hacerlo", se preguntaba con ironía Juanma Castaño. "Y no tenemos detectado lo que ha podido pasar, que es lo peor. Hemos estado reunidos toda la tarde dándolo vueltas y no somos capaces".

"¿Igual hay que hacer algún movimiento?", le preguntaba alguno de los comentaristas del Tiempo de Opinión de El Partidazo de este jueves. "¡El anterior lo ganamos! Es que vamos ganando ellos, uno; nosotros, uno; uno, uno, uno... No ha sido un día fácil".

Juanma Castaño reúne cada noche a 735.000 oyentes.

Juanma Castaño tampoco pasó la oportunidad de reconocer el mérito que tiene el logro alcanzado por Tiempo de Juego, que no solo revalida su liderato, sino que lo hace batiendo el récord histórico del programa en audiencia.

El Partidazo de COPE, 'top' en descargas digitales

El Partidazo de COPE se mantiene con unos registros nunca antes vistos en el mundo digital, donde el liderazgo de Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva ha llevado a acumular cerca de 6 millones de reproducciones mensuales en COPE.es y en las distintas plataformas de podcast y audio bajo demanda.

El Partidazo de COPE es un programa que además de escucharse se puede ver, acumulando más de siete millones de reproducciones mensuales en YouTube, la plataforma de referencia para vídeos en Internet. En esta plataforma, El Partidazo de COPE suma ya 95.000 suscriptores, con casi 1.000 vídeos ya subidos.

Tiempo de Juego, liderato de récord

2.032.000 oyentes eligen cada fin de semana a Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño para seguir la actualidad. El programa de la Cadena COPE es líder indiscutible con 434.000 oyentes más que su inmediato competidor y reúne alrededor de la radio a 2.127.000 personas los sábados y 1.938.000 los domingos.

En total, 144.000 oyentes más que en la oleada anterior, confían en Paco González y Manolo Lama.

Además, en redes sociales, el programa deportivo arrasa a sus competidores, sumando más de 553.000 seguidores en X, 440.000 en Facebook, 153.000 en Instagram y casi 170.000 en Tik Tok.