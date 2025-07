Manolo Lama explica si el Atlético se acerca al Real Madrid con sus fichajes: "No valen lo que se ha pagado"

El debate sobre el mercado de fichajes de verano sigue marcando la actualidad deportiva. En El Partidazo de COPE, Luis Munilla planteó una de las preguntas clave de cada pretemporada: ¿está el Atlético de Madrid recortando distancias con el Real Madrid gracias a sus incorporaciones? La respuesta de Manolo Lama fue clara y directa: “Yo creo que no”.

Durante la tertulia, se repasaron los movimientos que han hecho ambos equipos en lo que va de mercado. Aunque la diferencia de 52 millones de euros entre los dos clubes es notable —con más gasto por parte del conjunto blanco—, Lama advirtió que eso no se traduce directamente en una mejora competitiva: “Por dinero nunca se debe hablar... no es lo mismo que tú vayas a por un jugador y te pidan una locura, y no te quede más remedio que pagarlo, que lo que realmente vale el jugador”.

Para el veterano periodista, el gasto no garantiza éxito. “Yo creo que hay jugadores que habéis nombrado ahí que, sinceramente, no valen lo que se ha pagado por ellos”, sentenció, subrayando la lógica de un mercado condicionado por la necesidad más que por el valor real.

Un mercado condicionado por la necesidad

La clave, según explicó Lama, está en la necesidad de cada club y no en una supuesta pugna de poder económico. “Cada uno ficha lo que necesita”, insistió, explicando que mientras el Real Madrid ha reforzado su defensa, el Atlético ha centrado sus esfuerzos del centro del campo hacia arriba. No se trata, por tanto, de quién ficha más o quién ficha mejor, sino de si esos fichajes realmente cumplen el objetivo de reforzar líneas concretas.

En este punto, también intervino el contexto del mercado actual, sobre el que Luis Munilla añadió: “Y lo que te marca el mercado, Manuel, la demanda”. Y Lama coincidió: “Claro, claro”, asintiendo sobre la presión de los precios inflados por la competencia o la urgencia de las plantillas.

Pese a los refuerzos, para Lama la jerarquía de LaLiga sigue inalterada. “En el Madrid, más allá de los fichajes, el Madrid todavía, y el Barça, tienen un plus por encima del Atlético de Madrid”, sostuvo.

El favoritismo sigue del lado blanco

Con independencia del número de incorporaciones o del dinero invertido, el periodista no ve al Atlético de Madrid al nivel competitivo de sus dos grandes rivales. “¿Que se ha podido acortar? Dos puntos, cuatro... No lo sé, eso nunca lo voy a saber. Pero si me vuelven a preguntar por el favorito, sigo pensando que el Madrid y el Barça son más favoritos para ganar la Liga que el Atleti, pese a lo que haya fichado el Atlético”, reflexionó.

La afirmación de Manolo Lama vuelve a colocar el foco sobre la distancia estructural y de plantilla que, según su criterio, sigue existiendo entre los dos gigantes del fútbol español y el club rojiblanco. Aunque las cifras de inversión puedan indicar un esfuerzo ambicioso por parte del Atlético, en el análisis de fondo, la ventaja competitiva se mantiene del lado merengue y azulgrana.