Juanma Castaño destapa al gran señalado del Barça tras el partido en Newcastle: "Le veo horrible respecto hace un par de meses"

El FC Barcelona atraviesa un momento de forma peculiar, donde los resultados positivos llegan como con la victoria por lo mínima en San Mamés y otras veces no, tal y como refleja el 1-1 de la ida de octavos de final de la Champions contra el Newcastle, después de que Lamine evitara la derrota con un gol de penalti en la última jugada del partido.

EFE Lamine Yamal celebra el gol del empate en el Newcastle - Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League

El jugador señalado por Juanma Castaño

En este contexto, Juanma Castaño, durante el programa 'El Partidazo de COPE', ha señalado directamente a uno de los jugadores de la plantilla. El periodista ha destacado que observa una tendencia preocupante en el rendimiento de un futbolista en concreto, identificando uno de los problemas del mal momento del Barça.

Castaño ha sido contundente al referirse al extremo brasileño: "Yo veo una tendencia, a Raphinha le veo Horrible". El presentador ha insistido en su valoración, calificando el estado de forma actual del futbolista como "Horrible" en comparación con el nivel que mostraba hace solo un par de meses.