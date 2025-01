Juanma Castaño, crítico con la sanción a la que se expone Vinicius: "Y eso que estoy en contra de muchas cosas"

Sigue coleando la actitud de Vinicius del pasado viernes en Mestalla, cuando fue expulsado con tarjeta roja directa tras la revisión que el colegiado Carlos Soto Grado hizo del lance que el brasileño del Real Madrid mantuvo con el portero valencianista, Dimitrievski.

Este martes se conoce la decisión definitiva del Comité de Competición por dicha acción, que Soto Grado reflejó en el acta del partido como "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas".

EFE VALENCIA, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (i), agrede al guardameta macedonio del Valencia, Stole Dimitrievski, en la jugada que ha significado la expulsión del delantero madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Manuel Bruque.

En función de los partidos de sanción que le caigan a Vinicius, el jugador podría cumplir la suspensión en partidos solo de LaLiga o en el resto de competiciones nacionales.

Isaac Fouto viene informando en la Cadena COPE que lo más seguro es que al futbolista del Real Madrid le suspendan dos partidos por un matiz imporante en el acta. Soto Grado, al especificar que el balón no estaba en diputa, la acción podría no ser calificada como agresión y quedarse como 'conducta antideportiva'.

En ese caso, Vinicius Junior se perdería únicamente los partidos de LaLiga frente a Las Palmas y Real Valladolid. Podría, por lo tanto, jugar sin problema alguno los partidos de la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudí.

JUANMA CASTAÑO: "eS UNA VERGÜENZA"

Juanma Castaño, que todavía no había expresado su opinión al respecto de la situación, se 'despachó' a gusto este lunes en El Partidazo de COPE contra Vinicius, y calificó, directamente, como "una vergüenza" el hecho de que "a un jugador le caigan dos partidos por eso que hizo Vinicius. Es que estamos en lo de siempre, que es reincidente y todo eso, pero es una vergüenza que un jugador se pierda dos partidos por hacer lo que hizo Vinicius", sentenció.

CORDONPRESS Vinicius gesticula durante el Valencia-Real Madrid de LaLiga

Castaño, después, especificó que lo que lamenta es que a Vinicius le vayan a suspender con dos partidos, y cree que merece una sanción inferior.

Contrario a esa idea estuvo David Sánchez, que ve con mucha claridad que la acción de Vinicius contra Dimitriesvki "es una agresión. Luego ya diremos qué intensidad de agresión, pero para mí es una agresión".

De hecho, cree que lo que le va a salvar a Vinicius es, precisamente, la redacción del acta: "Si no es por eso, le meten de cuatro para adelante".

Castaño le replicó asegurando que está "en contra de muchas de las cosas que hace Vinicius", pero mostró su desacuerdo con la visión del comentarista catalán.

EL APOYO INCONDICIONAL DE ANCELOTTI

Tanto colea esta última imagen de Vinicius que Carlo Ancelotti, una vez más, ha tenido que referirse a ello en la rueda de prensa posterior al partido que este lunes jugó el Real Madrid frente a la Deportiva Minera.

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro ante el Rayo

El técnico del Real Madrid mostró el convencimiento que existe en el club de que "nosotros pensamos que nos lo van a sancionar. ¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede ser más. Vinicius nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions, es un mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid y de todo el mundo de Real Madrid él lo tiene y por esto está jugando muy bien", afirmó.

Además, Carlo Ancelotti comentó que ha pedido al jugador que se olvide de lo que pasa en otros sitios porque el madridismo está con él. Pide que no se meta en guerra con otros que nunca van a ser ni aficionados del Real Madrid ni aficionados que apoyen al jugador brasileño.

Precisamente, en la previa del partido, Ancelotti ya mostró su apoyo al jugador al afirmar que "es muy difícil ser Vinicius y es difícil aguantar lo que ha tenido que aguantar él".