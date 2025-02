Juanma Castaño tiene claro quién es el peor parado del juicio a Rubiales: "Ahora entiendo por qué no le soportaban"

Ha finalizado la primera semana del juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con un relato claro y directo de Jenni Hermoso, que explicó como vivió aquel beso no consentido que le dio su "superior" después de que la selección femenina ganara el Mundial de 2023. Además, otras de las figuras destacadas fue el juez con sus intervenciones impactantes.

Diversas personas, entre jugadoras, familiares, exdirectivos y actuales responsables del fútbol, han testificado en la Audiencia Nacional sobre lo que presenciaron y vivieron durante ese episodio, que derivó en la salida de Rubiales de la Federación tras una ola de críticas. También han compartido sus testimonios sobre los intentos por manejar la situación en los días posteriores.

Uno a uno, los testigos han revivido los eventos ocurridos después del primer triunfo histórico de la Selección femenina en un Mundial, un logro que Jenni Hermoso siente que fue "ensuciado". Mientras tanto, el expresidente, sentado a la izquierda de su abogada con quien ha dialogado durante los interrogatorios, está esperando su turno para defenderse la semana que viene de los cargos por agresión sexual y coacciones.

Estas son las principales conclusiones de la primera semana de juicio, que también incluye acusaciones contra el entrenador Jorge Vilda y los exdirectivos federativos Albert Luque y Rubén Rivera.

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, opinó junto a los colaboradores sobre quién es el peor parado de este juicio tras finalizar la primera semana.

"Para mí el que está saliendo peor parado, evidentemente, Luis Rubiales, que es la cabeza de todo esto y es el principal acusado. Pero el que sale peor parado de los testimonios de los testigos, es Vilda, es Jorge Vilda, el seleccionador. Y Luque", indicaba el director de El Partidazo de COPE.

Además, quiso explicar a los colaboradores de El Partidazo de COPE por qué Albert Luque, exdirector de la Federación, también sale mal parado de este juicio. "Porque ese era el papel de Luque. El papel de Luque era ser un chico para todo de Rubiales. De cara a la opinión publicada. Por supuesto, pero el problema es que Vilda es un entrenador de fútbol. Y ahora me doy cuenta de las quejas de las jugadoras. Sí, sí, y lo digo. Ahora me explico por qué no le soportaban y por qué no le querían", Indicaba Juanma.

A lo que Ángel García le preguntó: "¿Ahora entiendes por qué le mantuvieron estando siete años sin superar una eliminatoria?" Y el director de El Partidazo de COPE respondió: "Efectivamente, efectivamente. ¿Sabes lo que pasa? que nos lo tenían que haber dicho. Nos lo tenían que haber dicho, porque viendo cómo se comportó, según los testigos, presuntamente, en ese avión, después de que pasara todo, dices tú ¿pero qué entrenador es este? ¿Desde cuándo un entrenador tiene que ir a coaccionar, hablar con la familia, a ser el correveidile del presidente? El entrenador es el entrenador de fútbol. Es el que planifica deportivamente la selección, no el que está para sacar del lío a Rubiales".

