Juanma Castaño carga contra algunos medios por su pasividad con el tema Cheikh Sarr: "Abanderados"

El Partidazo tuvo ayer en el programa a uno de los protagonistas más buscados en los últimos días por el incidente que se produjo durante un partido de Primera RFEF entre Sestao y Rayo Majadahonda. El portero del conjunto madrileño, Cheikh Sarr, recibió insultos racistas por algunos aficionados y el guardameta tuvo una reacción poco habitual en la que saltó la valla de seguridad y se fue directamente a recriminar y agarrar del cuello a la persona que le insulta. En aquel momento, el árbitro expulsó al portero por su acción con el aficionado y en el acta reflejó que el propio portero tuvo la intención de agredirle en cierto momento. Esta es una acusación muy grave y le podría suponer una sanción de ocho partidos al portero.

A raíz de la entrevista que sonó ayer en El Partidazo, muchos medios se hicieron eco (lógicamente) de las palabras del portero, pero otros tantos no han querido publicar absolutamente nada sobre el tema, hasta que Cheikh Sarr ha ofrecido una rueda de prensa para todos los medios de comunicación. Es llamativo que algunos que presumen de ser la voz de la libertad y los abanderados del progresismo, no hayan querido opinar o ni siquiera mencionar las palabras de una persona que ha sufrido racismo en sus propias carnes y que además está siendo un tema de especial importancia social.

El Sestao saca un comunicado negando los insultos racistas

El club vasco ha hecho un comunicado oficial en el que niega los insultos de un aficionado hacia el portero del Rayo Majadahonda y ha asegurado que no existen pruebas ni en las cámaras ni en el acta arbitral sobre las graves acusaciones que se hacen sobre su aficionado. Además, el equipo ha asegurado que tiene preparado todos los trámites legales en caso de ser sancionado de cualquier forma y que no le temblará el pulso a la hora de ejecutar las acciones precisas para defenderse. El comunicado se fundamenta en cinco pilares:

"Desde el Sestao River Club ratificamos nuestro compromiso firme contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

Estamos colaborando activamente, y a total disposición, en todo lo que se nos pide por parte de las autoridades, tras aplicar, como quedó demostrado en el partido frente al Rayo Majadahonda, el protocolo que establece la Ley del Deporte para estos casos. Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos acontecidos y se castigue a los culpables, si queda fehacientemente demostrado.

En ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: la prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión.

El Sestao River Club, desde hace años, ha aportado recursos y material deportivo que han servido a la creación de equipos de fútbol en Senegal.

Al Sestao River Club no le temblará el pulso en tomar las decisiones que sean necesarias, que contribuyan a la convivencia y respeto con todas las personas, pero hasta ese momento reclamamos la presunción de inocencia, y pedimos cordura para que no se levanten acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia".

La reacción de Juanma al comienzo de El Partidazo

"Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda que estuvo ayer en El Partidazo, ha ofrecido una comparecencia de prensa en la que insistió en todo lo que nos contó anoche y ha vuelto a pedir perdón por agarrar del cuello al aficionado que le insultó. Algunos medios de comunicación, abanderados de la libertad, del progresismo, de la lucha contra el racismo, del feminismo, por ejemplo El País, no se hizo eco del duro relato de Cheikh Sarr en El Partidazo.

Además, también dio una entrevista en El Mundo. Se encontraron (en El País) con el dilema de: ¿Qué hacemos si uno es El Mundo y otro es la COPE? Pues si uno es El Mundo y otro la COPE, que le den al racismo y que le den a la lucha contra el racismo, ¿verdad? Era jodido poner que había estado en El Partidazo contando todo lo que había sufrido. Hasta que no dio la rueda de prensa hoy a las dos de la tarde, ni una frase de Cheikh Sarr. Tenemos que hacérnoslo mirar los periodistas. Que seamos tan orgullos, incluso con un tema tan delicado como el racismo y que por decirlo en la COPE, no lo pongan. ¡Es acojonante!"

