Juanma Castaño anuncia cuál sería su último programa en la radio: "La retirada más digna"

La jubilación es un hito importante en la vida de cualquier persona. Marca el final de una etapa laboral y el comienzo de una nueva fase en la que se espera disfrutar del merecido descanso y aprovechar el tiempo en actividades que siempre hemos estado deseando hacer. Juanma Castaño es joven y tiene muchos programas de 'El Partidazo de COPE' por delante, pero un hito que ocurrió este miércoles le ha hecho sacar a la luz su plan para dar un paso al lado en lo profesional. El presentador lo desveló durante el 'Tiempo de Opinión' al resto de tertulianos.

La retirada implica terminar con décadas de rutina y obligaciones. El periodo laboral conlleva la sensación de sentirse útil, un continuado trabajo en las relaciones sociales y una ocupación del tiempo. No es una etapa de desempleo ni un año sabático, sino el saber que nunca más se volverá a trabajar de forma remunerada. Por eso, antes de que acabase el programa, el mismo comunicador puntualizaba que "estaba haciendo cuentas" y que "no le daba", entre risas. La jubilación siempre se ha dibujado como ese ocaso dorado y Juanma Castaño reflexiona sobre el suyo.

¿Qué ha pasado para que Juanma piense en dejar el programa?

Además de recibir un sueldo, el trabajo debería darte un sentido de propósito, pero para muchas personas que han hecho lo mismo por muchas décadas, ha perdido su atractivo. Si ir a la oficina o conectarte virtualmente para empezar tu día, evoca sentimientos de pavor en vez de alegría, pudiera ser una señal de que tu trabajo ha llegado a su fin. No parece que eso le pase a Juanma Castaño, ya que el presentador se divierte haciendo el programa y la tertulia más influyente de la radio deportiva española. De hecho, da noticias de las que sentirse orgulloso.

El comunicador dio este miércoles una de las noticias de este año. Interrumpió a Pilar Cisneros y Fernando de Haro para informar sobre el Mundial de fútbol de 2030. La Copa del Mundo de ese año se celebrará en España, compartiendo organización con Portugal y Marruecos, así como la sorpresa vino con cuando se supo que los partidos inaugurales también serán en Uruguay, Paraguay y Argentina. De esta manera, el país volverá a albergar encuentros de la cita más importante de este deporte. Arancha Rodríguez también informó de que también se disputará el Mundial de Clubes de 2029.

La retirada de Juanma Castaño

No a todo el mundo le gusta trabajar, pero es lo que hay. No siempre podemos disfrutar de un empleo que nos brinde emocionantes experiencias, tengamos compañeros amables y el jefe sea un ejemplo. No es el caso de Juanma Castaño, que siempre pone en valor el equipo humano con el que cuenta. Pero tarde o temprano nos planteamos crecer, aspirar a algo más o, simplemente, tomarnos un descanso. ¿Cuándo llegará ese momento a la vida del presentador de 'El Partidazo de COPE'? El comunicador se lo desveló a los tertulianos durante el programa.

El área laboral es una de las áreas más importantes en las que las personas no desarrollamos, ya que ocupa la mayor parte de nuestros días y además, le dedicamos mucho esfuerzo personal y mental. Por ello, es de gran importancia para nuestra salud y bienestar que estemos en un trabajo que nos enriquezca a nivel personal y profesional y con el que podamos estar satisfechos. Juanma Castaño es un referente de la comunicación en España y todavía le quedan muchas noches en 'El Partidazo de COPE' con el objetivo de que tengas la mejor información y opinión sobre el mundo del deporte.

El programa de este miércoles 4 de octubre de 2023

El broche a la jornada de la Champions League lo pusieron el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero la jornada de la máxima competición continental no acaba hasta que no escuchas ni ves el análisis de lo sucedido en 'El Partidazo de COPE'. Los rojiblancos superaron al Feyenoord en el Metropolitano, pero sufriendo como lo hizo el equipo culé en Do Dragao. También había mucho que decir sobre la elección del Mundial de 2030, tras la decisión de la FIFA de seleccionar hasta a seis países, incluido España, para su organización.