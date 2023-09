Juanma Castaño analiza la imagen "abatida" de la seleccionadora Montse Tomé: "Qué dificíl, qué pena"

Al margen de la rueda de prensa que han dado este jueves las futbolistas de la Selección Española, Alexia Putellas e Irene Paredes, merece un comentario aparte la comparecencia de la seleccionadora, Montse Tomé.

Tomé afronta su primer partido oficial al frente de la Selección Femenina de Fútbol. Durante la época de Jorge Vilda, fue miembro de su cuerpo técnico, algo que, desde fuera, se percibió como 'continuista'. Y este jueves ha intentado aclarar sus palabras tras comunicar públicamente su primera lista de convocadas.

Si el pasado lunes, Tomé decía que había hablado con las jugadoras afectadas, la sorpresa saltó cuando precisamente muchas de las llamadas por la nueva seleccionadora compartían un comunicado en el que desmentían las palabras de su entrenadora.

"Llevo poco tiempo en el puesto, tengo confianza de seguir, tengo confianza en el trabajo y ganas de que se solucione esto", dijo Tomé este jueves en Suecia.

Sobre sus declaraciones el día de la lista de jugadoras en las que afirmó haber conversado con las futbolistas, Tomé expresó que "ha sido un fallo en la interpretación, me preguntaron si había hablado con jugadoras, dije que sí. Con todas no, pero sí con jugadoras. No voy a decir con qué jugadoras he hablado y lo que he hablado".

Tomé reconoció que ella y el cuerpo técnico tampoco están pasando por un buen momento. "Nosotros tampoco hemos tenido nuestro mejor inicio, y es la situación que tenemos. Los hechos que vivimos son inaceptables. Lo dijimos en el comunicado y ahora: nos posicionamos con Jenni y con las jugadoras".

Precisamente esas palabras de Tomé en las que hace referencia al difícil momento que atraviesa el cuerpo técnico es lo que más se refleja en la imagen de la entrenadora, y en lo que puso el ojo Juanma Castaño, en uno de los análisis de este jueves en El Partidazo de COPE.

"Tomé debería estar cargada de ilusión", apreció Castaño. Y es que España disputa este viernes un partido importante: el primero de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Es la primera edición de la Liga de Naciones para el fútbol femenino. España está en el grupo de la Liga A junto a Suecia, Suiza e Italia. Y en juego, más allá del título, están dos billetes para disputar los próximos Juegos Olímpicos de París, en 2024. Para acudir a la cita olímpica es necesario clasificarse para la final, por lo que el margen de error para España es prácticamente nulo.





"¡Qué difícil escuchar este tono de voz roto!", prosiguió Castaño, que recordó que fue Montse Tomé quien "puso contra las cuerdas" a las jugadoras que, en contra de su voluntad, formaron parte de la lista.

