La seleccionadora Montse Tomé y las futbolistas Alexia Putellas e Irene Paredes comparecen en rueda de prensa en la previa del importante partido ante Suecia y tras toda la polémica del último mes:

ALEXIA PUTELLAS

- "Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando que había durante demasiadas décadas una discriminación sistemática con el femenino".

- "Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Eso conlleva con desgaste que no queremos tener porque nos preocupa ganar en el campo"

- "Luego, en la final que ganamos sucedieron unos hechos inadmisibles con la gota que colmó el vaso con la Asamblea posterior; y ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos seguir con ese camino porq la situación de nuestra compañera. Teníamos que decir tolerancia cero; por nosotras y porque nuestra sociedad. Todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. La Federación nos escuchó y se está invsetigando".

- "Aquí hay una víctima, Jenni; que no ha provocado nada de lo que ha sucedido y sus compañeras, desde el principio, íbamos a estar a su lado. Lo que vivió nuestra compañera Jenni no se puede tolerar; pedimos que en la Federación estas cosas no se den. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad".

- "No ha sido posible ser solo futbolistas. Hay una reunión con RFEF y CSD a la que acudimos enfadadas después de los comunicados y la convocatoria que no estaba bien hecha".

- "Lo del otro día es un antes y un después. Nuestro deporte, el femenino y la sociedad será mucho mejor".

- "Nunca hemos pedido quitar ni poner un entrenador un entrenador. Hemos trasladado inquietudes o conceptos con los que el vestuario no estaba cómodo. Nosotras siempre vamos de cara, somos transparentes. Siempre se ha hecho así, con esta seleccionadora y con el anterior. Pedimos que la Federación de todos los españoles haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Quien elige los cambiso o investiga quién ha participado en esto, es la Federación".

IRENE PAREDES

- "No queríamos venir; habíamos decidido tras hablar con la Federación que no era el momento de venir. Fuimos obligadas a venir pero vinimos enfadadas y aceptamos tener unas reuniones. Tomamos la decisión de quedarnos porque nos dijeron no ser sancionadas pero seguimos, no por estar a gusto, pero porque es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto avance. Tenemos también una responsabildiad con la sub 23, porque si no estamos, pasamos una bomba a gente con menos experiencia. La reunión con RFEF y CSD fue constructiva; se llegaron a acuerdos importantes para avanzar. Ahora hay cosas que toman un tiempo, pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello y somos conscientes de que se están produciendo los cambios".

- "Todas pensamos lo mismo, aunque gente como Athenea o Sheila se han explicado libremente. No son las maneras de volver cuando no estás disponible y te convocan. Para que se den cambios, tenemos que estar aquí y por eso nos hemos quedado".