Juanfran: "Me voy porque no puedo dar más al Atlético"

El lateral Juanfran Torres se despidió este jueves del Atlético de Madrid, después de ocho temporadas y media en el club rojiblanco, en un acto oficial del club en el que recordó que vino "un vikingo y se va un indio", en alusión a su formación como futbolista en la cantera del Real Madrid. Horas después, en su entrevista en "El partidazo de COPE", Juanfran ha asegurado que esta decisión la llevaba meditando desde hacía varios meses. "También se despidió Godín y no quería ser el protagonista. Que solo se hablara de él y no armar ningún revuelo".

Juanfran ha señalado que se va del Atlético en este momento para dejar un buen recuerdo entre la afición rojiblanca. "Quería irme del Atlético jugando bien y con un buen recuerdo de mi gente. Que me vieran bien. Quería retirarme en el Atlético, pero no quería que mi gente me viera deteriorado o jugando como ellos no quieren", ha dicho. En ese sentido, ha dicho "no" a una renovación porque quería ser "fiel" a ese club que le ha dado todo. "Me voy porque no puedo dar más al Atlético. He dado la vida por este club", ha añadido.

El jugador se siente muy orgulloso del cariño que ha recibido este jueves en su adiós. "Intento ser transparente y cariñoso. Y que la gente vea en mí un tío normal", ha contado. ¿Y ahora? Juanfran no tiene aún nada decidido. "Aún no sé lo que voy a hacer. Tengo varias propuestas sobre la mesa. Lo hablaré con mi mujer y escogeremos la mejor para la familia y para dar lo mejor de mí. Yo no voy a cualquier lado para pasearme. Yo voy a dejar lo mejor de mí hasta que me den las piernas", ha dicho.

Por último, Juanfran ha señalado que su momento más feliz en el Atlético fue cuando ganaron la copa del Rey al Madrid en el Bernabéu. "Hay un antes y un después de ese día", ha finalizado.