Juan Miranda, en El Partidazo de COPE: "El Betis es el equipo de mi vida, estoy donde quiero estar"

Juan Miranda habló con Jose Luis Corrochano en El Partidazo de COPE sobre el partido de cuartos de final contra Suiza en el Europeo Sub-21 que se jugará este sábado a las 21:00h.

El joven jugador bético no estaba soprendido por el pase de los suizos a cuartos "porque tienen una gran selección, aunque sí que es verdad que Francia e Italia eran más favoritas".

"En marzo ya jugamos contra ellos y nos sorpendieron. Además, estamos en un Europeo y todas las selecciones son difíciles", afirmaba el jugador español.

El futbolista de Olivares tiene claro que España tiene "equipo para ganar el torneo". Sobre un posible rival en semifinales entre Francia y Ucrania, no tiene preferencias porque "las dos selecciones son muy difíciles".

???? @JMirandaG19, en @partidazocope



???? "Estoy muy feliz en el @RealBetis, es donde quiero estar, es mi equipo y mi ciudad"



1?7? "¿Llevar el 17? tampoco quedan muchos números libres, o lo cojo o me quedo sin ficha. No me da miedo llevarlo, es un privilegio"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Ytyrs0ToRp