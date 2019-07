Juan Ignacio Gallardo, en COPE: "No estaba previsto que subiera Florentino, lo ha pedido Cristiano"

Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, pasa por El Partidazo de COPE para hablar de la entrega del Marca Leyenda este lunes a Cristiano Ronaldo y cómo ha visto al portugués. "Este evento ha sido lo que habíamos soñado y un poco más", apunta.

"He encontrado a un Cristiano muy cercano, agradable y cómplice. Ha sido un evento a la altura de lo que él representa en el fútbol mundial. Le propuse esta opción, enseguida aceptó gustoso. Me dijo vente un día a Turín y lo hacemos cuando quieras. Le dije que me gustaría hacerlo en Madrid lo que complicó las cosas por buscar una fecha. Llevamos meses hablando. Él, su entorno y Florentino Pérez se han ido muy contentos", explica sobre la gala Juan Ignacio Gallardo.

En ella se ha producido el esperado reencuentro entre el portugués y el presidente del Real Madrid. "Ha habido un encuentro previo entre Florentino y Cristiano en el backstage. Ha sido un abrazo muy cálido y cariñoso. No estaba previsto que se hiciera en público en el escenario, pero cuando estábamos arriba el propio Cristiano me ha dicho dile al presidente que suba, él no se lo esperaba se ha sorprendido y se ha producido ese abrazo, ese encuentro que es la primera vez que sucede desde que se fue a la Juventus".

"Florentino me dijo que si lo podíamos retrasar un poco el venía. Hemos empezado a las 18:00 para que se produjera ese reencuentro y si lo producía MARCA mucho mejor. Ese beso-abrazo ha sido bastante bonito", continúa.

Por último explica cómo ha visto al delantero tras su salida y lo que Cristiano significaba para el madridismo que ha llegado a pedir a Florentino que lo firmara de nuevo: "El hueco que ha dejado en el Madrid es enorme, con su ausencia se ha percibido lo grande que era Cristiano".

"Entre el Madrid y Cristiano y Cristiano y el Madrid se han dado gloria mutua. Su relación no puede pasar del todo a la nada. Han vivido años de gloria juntos". "Está muy contento con el equipo que ha hecho la Juventus, le veo con ganas y con esa ambición que tiene él. Está muy centrado en la Juventus", finaliza.