Juan Gato, sobre el posible cambio en el Atlético de Madrid: "Prefiero no fichar"

Este jueves el Atlético de Madrid ha publicado un comunicado oficial donde anunciaba una consulta para conocer la opinión de sus socios sobre el escudo. En ella se decidiría la vuelta o no del escudo anterior del equipo rojiblanco.

La entidad ha presentado un informe a la Comisión Social del equipo en el que se analiza el impacto del actual escudo y lo que supondría un hipotético cambio. Los socios podrán votar a partir del sábado 24 junio desde las 10:00h y tendrán de plazo hasta las 18:00h del domingo 26 de junio.

La guerra de escudos en el Atlético de Madrid se desató en 2016, cuando desde la directiva decidieron un lavado de cara a la imagen del club. El nuevo y actual tiene unos acabados más redondeados y los cambios más visibles se produjero en el oso y el madroño y en las franjas rojiblancas. En el antiguo el oso y el madroño miraba hacia el lado izquierdo y en de ahora, hacia la derecha. En cuantos a las líneas blancas y rojas despareció una blanca. El actual cuenta con cuatro franjas rojas y tres blancas, y el antiguo contaba con un total de ocho (cuatro blancas y cuatro rojas).

El tertulino de El Partidazo de COPE analizó la consulta que realizará el conjunto rojiblanco sobre la imagen del club en la que podrán votar los socios.









"Lo organiza la Comisión Social y leyendo el comunicado parece que la consulta no es vinculante", empezaba comentando Juan Gato. "Pero se agradece que hayan dado el brazo a torcer un poco. Aunque soy excéptico", añadía.

"¿Para qué hacen la consulta? Me parece ridículo hacerla si no es vinculante", era el comentario de Joseba Larraña que no entiende la decisión del Atlético de Madrid. "Existe una fractura social en la afición", añadía Juan Gato.

"La camiseta para la temporada que viene ya está planificada, veríamos lo que sucedería", afirma Juan Gato.

"!Venga ya!", comentaban entre risas Juanma Castaño y varios tertulianos ante el comentario de Gato.