Joseba Larrañaga: "Ser periodista y ser de bufanda no puede casar, es algo antinatural"

La entrevista más personal a Joseba Larrañaga, en La Contraportada, con Juan Antonio Alcalá.



“Me gusta más la radio que la tele, es mi medio natural"



"Ser periodista y ser de bufanda no puede casar, es algo antinatural. El problema que tenemos es que el periodista se cree que está por encima del periodismo"



"Yo de pequeño grababa en cintas mis propias narraciones, y cuando Paco me dio la oportunidad no me encontraba a gusto, por eso admiro tanto a nuestros narradores"



“Nosotros llevamos una mínima parte del buen rollo de la redacción a la radio, si la gente pudiera ver todo ese buen ambiente"



“Cuando presentaba El Partido de las 12 fue como hacerse mayor profesionalmente”



"Es más duro de lo que parece, lo que antes ves desde un palco de privilegio ahora lo ves en el barro, es un rodillo”