Joseba Larrañaga denuncia el "peligroso" mensaje que manda el Real Madrid y sus jugadores: "Al mundo entero"

Este lunes, Rodri Hernández hizo historia al conseguir el segundo Balón de Oro para un futbolista español, 64 años del que consiguió Luis Suárez. A estos dos ganadores en categoría masculina, hay que sumar los cuatro conseguidos por Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, galardonada con su segundo Balón de Oro consecutivo en la misma gala que Rodri.

Esta gala celebrada en París estuvo rodeada de gran polémica desde primera hora del día, cuando el Real Madrid, que estaba preparado para viajar con la idea de que Vinicius sería premiado con el premio a mejor jugador, decidió no ir a París por sentir que es una falta de respeto. El club blanco consideraba que Vinicius debía ser el ganador, pero si se decidía que Rodri tenía que ser el premiado por la Eurocopa ganada en verano, Carvajal tendría que haber estado por delante del jugador del Manchester City por haber logrado también la Champions League.

Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez contaron a lo largo del lunes todos los detalles relacionados con el viaje cancelado por el Real Madrid. El primero en decidir no viajar es Vinicius al saber que no iba a ser el galardonado, y pronto encuentra el respaldo y respeto de sus compañeros, de Ancelotti y del club, y ahí entonces deciden no viajar. Tanto el entrenador como el club fueron galardonados por la noche como mejor entrenador y mejor club de la temporada.

Desde el club blanco entienden esto como una falta de respeto y que además no es la primera vez. Por ejemplo, el año pasado el City fue nombrado como mejor club y por ello entienden esto como una decisión extradeportiva dirigida desde la UEFA.

de la fuente critica al real madrid

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró encantado de estar "representando al fútbol español" en la gala del Balón de Oro, en la que opta al premio a mejor entrenador de la pasada temporada, y señaló que "no es buena" la ausencia del Real Madrid, que ha decidido no asistir al tener noticias de que no lo ganará su delantero Vinicius.

"No es bueno para el fútbol que una entidad como el Real Madrid no esté presente en una gala de estas características. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar, pero me gustaría ver representado a todo el fútbol mundial y español, y somos responsables de dejarlo en el mejor lugar posible", dijo el campeón de Europa con España.

joseba larrañaga, contra la decisión del real madrid

Joseba Larrañaga, director de El Partidazo de COPE el fin de semana, fue muy crítico con la decisión del Real Madrid de no viajar a París al conocer que Vinicius no ganaría el Balón de Oro de 2024: "Me parece muy nocivo el mensaje que ha mandado hoy el Real Madrid a la sociedad en general porque es una entidad, es un organismo que tiene un arraigo extraordinario en España y en el mundo en general. Me parece que es un muy mal mensaje y me parece que este mensaje que están trasladando ahora mismo algunos jugadores y el propio Real Madrid como club, es muy nocivo para Vinicius. Yo creo que no le hace ningún bien a Vinicius que le digan que qué bueno eres, eres el mejor, te lo han tangado, te lo han tangado, te lo han tangado y que él diga estoy aquí, no me entienden. Me parece un mensaje muy peligroso".

