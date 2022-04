José Manuel Franco, en El Partidazo de COPE: "Rubiales me ha asegurado que ha actuado con total honradez"

AUDIO - ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL FRANCO, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, afirmó, en El Partidazo de COPE que "no era necesario acudir a la figura de Piqué para este contrato con Arabia Saudí".

"No me parece ético ni estético. Hace ya unas semanas dije que me gustaría que la Supercopa se celebrara en España por respeto a sus aficiones. Me gusta el formato de la Copa del Rey de baloncesto. Ese sería mi deseo. La Federación está en su derecho de contratar a un comisionista. Hasta aquí no veo nada ilegal. El comisionista es un jugador que puede jugar la Supercopa. No me gusta desde ese punto de vista".









En este sentido, Franco no duda de la honestidad de Piqué y ha hablado con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

"No dudo de él. No me parece lo más adecuado que sea juez y parte. He hablado con Rubiales en Semana Santa. No me gusta desvelar las conversaciones privadas. Sabía que podía suceder. No estoy al corriente de lo que va a decir, pero no me dijo nada que pueda ser noticia. Me ha asegurado que se había comportado con total honradez".









El dirigente remarcó sobre las comisiones de la Supercopa que "estamos viendo la cara del deporte que no nos gusta". "Al tratarse de una entidad privada poco podemos hacer. De lo que conocemos hasta ahora, esos matices, pueden intranquilizar a la afición española. Ojalá tuviéramos la capacidad real de modificar el contrato, pero va a ser muy complicado".

Finalmente, Franco reconoció que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "el asunto tuvo una trascendencia elevada para que se enterara". "Pedro Sánchez ama y apuesta por el deporte", añadió.