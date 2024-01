José Luis Garci celebra sus 80 años en El Partidazo de COPE: "En esta década, todo es mucho mejor"

Este martes estuvo en El Partidazo de COPE, junto a Juanma Castaño, toda una leyenda viva de la cultura de nuestro país: José Luis Garci, el primer español en ganar un Óscar, que cumplió el pasado sábado 80 años: "Una vez que los cumples no hay que pensar en ello".

Es madrileño, "como José María García, pero desde niño estuve en Gijón. Y tengo mucho cariño por el Real Oviedo. Y soy del Atleti. Fui socio infantil del Real Madrid". Quien bien le conoce sabe que es un apasionado del fútbol: "Ahora sigo yendo al fútbol, a partidos señalados, pero al palco que se ve más a gusto. Y en casa veo mucho fútbol".

Ve mucho fútbol por uno de los secretos para mantenerse en plena forma a su edad: "Lo que te permite ser joven es tener curiosidad". Además, disfruta del fútbol desde un punto de vista muy particular: "Me gusta el fútbol desde niño, pero no que gane un equipo determinado. La gente está acostumbrada a que gane su equipo, y cuando no ganan se cogen un disgusto... Y no estamos para cogernos disgustos por el fútbol".

Llegó a compartir buenos momentos con algunas de las estrellas del momento en nuestro país. Pero, entre el fútbol y el boxeo, no hay color: "Prefiero un buen combate de boxeo, sin dudarlo".

¿Por qué el boxeo es tan especial para Garci?

Al hablar de boxeo, José Luis Garci toma cierto tono lírico para referirse a un deporte practicado por "artistas" y que "tiene mucho que ver con el jazz. Parece que hay gente que se va y luego tiene una capacidad para improvisar que es una maravilla".

El boxeo es especial porque tiene algo que lo hace diferente al resto de deportes: "Es que no es un deporte: nadie dice que juega al boxeo. Tiene mucho que ver con la supervivencia salvaje". Además, cree que "la salida de los boxeadores con esa música es electrizante".

De hecho, José Luis Garci es uno de los fijos en la sección 'Campo del Gas' cada viernes en El Partidazo de COPE, junto a Joseba Larrañaga y Jaime Ugarte, en la que se habla de boxeo y se charla con algunos de los nombres propios del momento.

Su filosofía sobre la felicidad a los 80 años

Garci aludió a una reflexión que hizo Pablo Picasso cuando él cumplió 80 años: "dijo, como se dice en francés, que había cumplido cuatro veces 20 años". Sabe que la vida ya no es "como cuando tienes 40. No eres idiota, sabes que el tiempo que te queda es breve. Antes me gustaba mucho el Martini y ahora tomo uno a la semana".

Y es un hombre feliz hablando de "cine, deportes música..." y disfruta plenamente pese a no tener "móvil, ordenador o coche. Nunca he conducido, ni los coches de choque de la verbena".

Asegura que no aguanta "a los pesados" ni "las reuniones": "A estas alturas no estoy para perder el tiempo", afirmó.

Reflexiona sobre lo que le queda por venir: "Nunca he tenido claro que nos vayamos a una vida mejor. Hay tanta gente con tantos problemas que podría irse a una vida mejor y no lo hace, así que no lo creo demasiado", comentó.

Y finalizó compartiendo una conversación que tuvo con otro de los grandes artistas de nuestro país: Joan Manuel Serrat, que también llegó a los 80 años el pasado mes de diciembre: "El otro día me llamó Serrat, que está estupendo. Y le dije: hemos entrado en la década prodigiosa, saboreas mucho más las cosas. Todo es mucho mejor. Si te llevas bien con la gente es estupendo porque cada día tiene una sorpresa".