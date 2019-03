Jordi Bonet (Fed. Catalana): "No queremos batalla con los clubes; ya vendrán otros jugadores"

El Real Valladolid y el Rayo Vallecano se han negado este martes a ceder a sus jugadores a la Federación Catalana de Fútbol para el amistoso programado el lunes 25 entre Cataluña y Venezuela: "Tomamos la negativa con respeto. No somos una selección oficial. Si al año que viene surge otro partido, volveremos a hablar con los clubes", dijo en El Partidazo de COPE Jordi Bonet, Vicepresidente Deportivo de la Federación Catalana.

Con vistas a ese tipo de circunstancias, la Federación contaba con una prelista "preparada con cuarenta jugadores. Si luego no pueden venir, se respeta y vendrán otros. Lo que queremos, ante Venezuela, es que el lunes sea una fiesta del fútbol catalán", aseveró, al tiempo que confirmó la presencia del central del Barcelona Gerard Piqué.

Si bien, "no nos hemos sentido decepcionados", explicó Bonet, "nos hemos sentido sorprendidos porque nos hemos enterado de la reacción de los clubes por Twitter".

Bonet mostró su acuerdo con que dichos clubes no quieran ceder a sus jugadores con vistas a una posible lesión, por lo que volvió a insistir: "Si unos no vienen, habrá otros que vengan encantados. Batalla no queremos con los clubes, con todo el respeto".