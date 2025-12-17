Jesús Vallejo: "Un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo"

Jesús Vallejo ha vivido su gran noche como jugador del Albacete Balompié. El defensor se ha convertido en el héroe del equipo en la Copa del Rey al marcar el gol que forzaba la prórroga y, posteriormente, anotar uno de los penaltis en la tanda que daba el pase a la siguiente ronda a su equipo. Tras el encuentro, el futbolista ha confesado sentirse "muy muy feliz de este pase de eliminatoria".

El de hoy ha sido, además, su primer gol con la camiseta del Albacete, un tanto de cabeza que ha podido "disfrutar con los compañeros, con la afición". Vallejo ha asegurado en El Partidazo de COPE que será "un día muy importante en la temporada".

Una nueva vida en Albacete

El jugador ha destacado lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa, alejado de los grandes focos. "Muy feliz, aquí en Albacete, la gente me valora un montón, yo estoy muy a gusto en el día a día", ha explicado. Para Vallejo, es fundamental el bienestar personal para rendir en el campo: "Creo que es muy importante encontrarse bien a nivel personal, para luego, a nivel deportivo, poder competir bien".

Preguntado por el cambio que supone pasar del Real Madrid al Albacete, ha negado echar de menos el "lujo y el glamour". "No soy una persona nada glamorosa ni de nada lujosa, y he encajado perfectamente", ha afirmado, destacando que se le han pasado "volando estos primeros seis meses aquí".

Nunca pensó en tirar la toalla

A pesar de los altibajos en su carrera, el defensa ha asegurado con rotundidad que nunca ha valorado rendirse. "En ningún momento se me pasó por la cabeza tirar la toalla, porque es lo que me hace feliz día sí y día también", ha confesado. Para él, su profesión es su "forma de vida".

Vallejo también ha contado cómo decidió lanzar uno de los penaltis. "El míster directamente ha dicho que los jugadores más frescos", y él, que había entrado en el minuto 60, no dudó en levantar la mano. Su rival en la portería era Iván Villar, un viejo conocido: "Lo conozco desde la sub-16, he estado con él también en la sub-21, en los Juegos Olímpicos, es un fenómeno, y, bueno, he intentado esconder el golpe hasta el final".

El Real Madrid, el rival deseado

De cara a la siguiente ronda, donde al Albacete le podría tocar un equipo de Champions como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, Vallejo no tiene dudas. "Sin duda, un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo", ha declarado. Sobre si sigue la actualidad de su exequipo, ha admitido que está "muy centrado en ver los partidos en Segunda División", pero que sí sigue sus partidos de Champions League.