Jesús Casas, sobre los periodistas en Irak: "Tomás Roncero sería aquí Iñaki Gabilondo"

Este lunes, la Copa de Asia nos dejó una de las imágenes más impactantes, y tuvo como protagonista a un español: Jesús Casas, seleccionador de Irak, por el trato que recibió por parte de algunos de los comunicadores que asistieron a la rueda de prensa posterior al partido en el que Jordania eliminó al combinado iraquí en octavos de final.

Casas salió muy enfadado del partido porque el árbitro iraní Alireza Faghani decidió mostrar la segunda amarilla a Hussein, el autor del 2-1 a quince minutos para el final del partido, y señaló dos penaltis a favor de Jordania en los ocho minutos de añadido, lo que provocó que el duelo terminara con 2-3 a favor de Jordania.

Lo que el gaditano Jesús Casas no sabía con el pitido final es lo que le esperaba en la sala de prensa. El ambiente se caldeó de tal manera que tuvo que entrar la policía para que la tensión no fuera a mayores.

Jesús Casas: "Todo es un poco alucinante"

Jesús Casas aceptó la llamada de El Partidazo de COPE para contar cómo vivió la surrealista rueda de prensa por la mañana: "Nunca me había pasado y no sé si volverá a pasar. Es un poco alucinante", contó.

Casas explicó que, entre los periodistas iraquíes, había "medios no acreditados como conocemos en España. Aquí, el que tiene una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores o un canal de Youtube, ya está".

Jesús Casas, en el centro de la imagen | FOTO: Federación iraquí de fútbol





Además, la rueda de prensa no transcurrió como podía esperarse: "Durante el partido, me expulsaron a un jugador por hacer demasiada larga la celebración. En cualquier otro país te habrían preguntado por el árbitro o por la expulsión", pero no fue así. "Me preguntaron por un jugador que abandonó la concentración por cuestiones psicológicas y que si el hotel de concentración no era el adecuado. Y hace tres días concedí una entrevista en un medio catarí, y me preguntaron por ello. Después, la segunda pregunta vuelven a vueltas con la entrevista; y la tercera, después de soltarme una parrafada, me preguntan "¿crees que es normal que eres el único de todos los seleccionadores que no ha concedido una entrevista?" Ya estaba cansado y le contesté con un monosílabo".

En ese momento, con el cortante "sí" de Jesús Casas a la pregunta, varios individuos se levantan y empiezan a amenazarle: "Se forma un lío y entra la policía". El seleccionador, en ese momento, no siente que ninguno de los que le amenazaban pudieran llegar a agredirle físicamente: "Había uno, el típico de 'aguántame, que le doy', que estaba un poco agresivo pero no creo que llegara a mucho. Pero viendo las imágenes, entiendo que mi familia se preocupase".

Los periodistas alterados se marcharon de la sala de prensa y Jesús, que no quiso "suspenderla porque había medios acreditados", continuó respondiendo sin más incidentes.

Casas habla de la "hospitalidad iraquí"

Lejos de la imagen que han dado los periodistas impresentables, Casas rompió una lanza a favor de la Federación Iraquí de Fútbol, de quien ha recibido todo el apoyo, y del país: "Es un país maravilloso que nos ha acogido". Además, el técnico cree que Juanma Castaño sería perfectamente reconocido por los aficionados iraquíes: "Seguro que a ti te conocen porque son 'flipados' con el fútbol español. Pero es una sociedad súper hospitalaria. Una pena que se ensucie el nombre de este país por unos pocos que han querido montar este circo", lamentó, lo que no quita para los medios de comunicación deportivos de Irak tengan sus particularidades: "Tomás Roncero sería aquí Iñaki Gabilondo", bromeó.

Después del capítulo de tensión vivido este lunes, comentó que "ahora, en caliente, la idea es volver a España, calmarnos, hablar con la familia, que es la que sufre con todo esto, y ya veremos", finalizó.