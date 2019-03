Jémez, en El Partidazo de COPE: "Que me siga gustando el mismo fútbol no quiere decir que obligue a jugarlo"

Paco Jémez ha vuelto al Rayo Vallecano. Desde el hotel madrileño donde se aloja, atendió a El Partidazo de COPE este jueves. No tiene piso en la capital de España. Quizás, cuando dejó el Rayo, no pensaba en volver. Se sigue arrepintiendo de su marcha: "Es una sensación que tengo, lo he dicho muchas veces y no para quedar bien. Si no lo creyera, no lo diría. Si pudiera ir para atrás, y aunque me han pasado cosas fantásticas después de salir del Rayo, habría tomado otro tipo de decisión. Hay gente que parece que no se equivoca nunca, y yo me equivoco bastante".

Su idea de fútbol no cambia, y quiere seguir fiel anque sabe que el tiempo que le resta en la presente temporada le limita: "Intento mantener los mismos conceptos que antes, pero mejorados. Sigo pensando de la misma manera, me siguen gustando las cosas de la misma manera, pero a medida que sumas errores y aciertos, ese bagaje me va haciendo mejor. Sería un suicidio pedir a un jugador algo que no haya tenido tiempo para asimilar. Veremos algunas cositas, algunas más acentuadas, pero la idea de juego va a ser esa".

Del comunicado que varios grupos de peñas han firmado mostrándose contrarios a la llegada del técnico grancanario, asegura que lo que le moesta es que "algunas cosas de las que se han colgado no son verdad. Lo importante es que conozco a la afición rayista, y con que den el cariño que necesita el equipo, a mí me vale. Entiendo que haya gente molesta por mi marcha, yo me senté con el presi para seguir, no hubo acuerdo y me fui".

En insiste en que "lo más importante es salvar al equipo este año".

MARTÍN PRESA INSINÚA QUE HAY SOSPECHAS SOBRE ITURRA

El Presidente Raúl Martín Presa asegura que "no ha sido difícil convencer a Paco. He trabajado cuatro años con él, es la persona más adecuada para el momento".

Con relación a las sospechas sobre jugadores que fueron culpables del último descenso, comentó que "hubo gente que no estuvo a la altura del escudo, y eso no lo voy a volver a consentir". Preguntado por si sospecha de Iturra, su respuesta fue clara: "Si ves el partido, te lo puedes imaginar".