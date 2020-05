Javi Guerra, Carlos Mayo y Cristina Lara, tres deportistas de élite increpados mientras entrenaban

AUDIO - ESCUCHA LAS ENTREVISTAS A LOS ATLETAS JAVI GUERRA, CARLOS MAYO Y CRISTINA LARA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Este lunes los deportistas profesionales y de alto nivel podían entrenar en la calle fuera de las franjas permitidas. Javi Guerra, campeón de España de maratón; Carlos Mayo, campeón de España de cross, y Cristina Lara, velocista, han sido increpados mientras entrenaban.



Cristina Lara, seis veces campeona de España absoluta en diferentes pruebas de velocidad, ha explicado en El Partidazo de COPE que "salía muy emocionada, era el primer día".



"Entreno en Sant Boi de Llobregat y ya al salir del portal me miraban mal. Me he encontrado con personas de la tercera edad y han empezado los comentarios. La situación ha sido muy incómoda. No he respondido porque no era necesario dar explicaciones. Este martes voy a repetir hora (10:30 horas). Espero y deseo que no se repita", ha comentado la velocista barcelonesa, en El Partidazo de COPE.





Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos hacía mi. Soy deportista DAN y bajo las normas establecidas he salido a entrenar a las 10.30 por la montaña.

A compañeros incluso les han chillado. Tendremos que salir con cartel que nos identifique al final���� — Cristina Lara Pérez (@crislaraperez) May 4, 2020



Un caso similar es el del maratoniano segoviano, Javi Guerra: "Hoy he vuelto por Segovia. He empezado a las 9:45 horas. Por un momento he sentido lo que sienten los árbitros".



"He respondido que era atleta de alto nivel, pero de poco ha servido. Nos han hecho un certificado para cumplir esas franjas horarias. Más o menos buscaré la misma hora para seguir con la rutina. Estos primeros días se llevan con mucha tensión, pero tienen que entender que es nuestro trabajo", ha relatado el campeón de España de maratón, en El Partidazo de COPE.





Por lo que estoy leyendo, no he sido el único al que le han increpado en mi entrenamiento de hoy. Por mi condición de DAN puedo entrenar a cualquier hora del día, pero no debe ser suficiente...habrá que entender que estamos en una situación extrema pero siempre con respeto. — Javi Guerra (@JAVIGUERRA26) May 4, 2020



Al igual que Javi Guerra, el campeón de España de cross, Carlos Mayo, ha dicho en El Partidazo de COPE que "por suerte no ha habido falta de respeto". "Hago deporte por el centro de Zaragoza, hay varios caminos. He hecho oídos sordos con una señora en un balcón, pero a la tercera no me he callado".



"El caso más curioso ha sido el de una pareja que me ha dicho que tenía que respetar la franja horaria, aunque fuera deportista de alto nivel. A la vuelta me la he encontrado y, lejos de razonar, ha seguido increpándome".



Carlos ha propuesto como solución "un brazalete" para que "el porcentaje de insultos" sea menor. "Todo lo que pueda ayudar y la gente lo comprenda, nos ayuda a todos", ha puntualizado el fondista, en El Partidazo de COPE.