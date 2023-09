Jagoba Arrasate: "Nos han quitado la libertad de expresión; esta es la Liga que quieren"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, protestó tras la derrota ante el Atlético de Madrid (0-2) del arbitraje y del gol anulado a su equipo cuando DAvid Grcía cabeceó un córner y marcó el gol del empate. Finalmente, el árbitro anulaba el tanto por un manotazo previo de Aimar Oroz a Witsel: "Les he dicho que no es falta, con las manos en los bolsillos. Le empuja Giménez a Aimar, no es falta en la vida".

Arrasate se quejó de la diferencia en el trato: "El trato desde el minuto 1 ha sido diferente a los dos banquillos. Ya sabéis de lo que hablo. Tenemos una impotencia tremenda. Si hablo y digo lo pienso, ya sabéis qué pasa. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no. Me quieres tirar de la lengua pero no puedo hablar"".





Aimar Oroz: "Giménez me empuja y al ir para atrás toco un poco con los dedos a Witsel"

Aimar Oroz, futbolista de Osasuna, expresó este jueves, tras la derrota por 0-2 contra el Atlético de Madrid, que José María Giménez le empuja en la acción del gol anulado a David García "y al ir para atrás" toca "un poco con los dedos" a Axel Witsel, "pero nada de codo".



"Hemos pasado de empatar el partido al 0-2. A seguir trabajando y seguir peleando", apuntó el futbolista, que insistió en que hay "un empujón previo de Giménez" y que consideró que el árbitro "lo ha tenido claro" a la hora de invalidar el tanto, en declaraciones a 'Dazn' al término del choque en El Sadar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado