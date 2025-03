Ivan Rakitic, nuevo comentarista de Tiempo de Juego: "Ojalá dar a todos los oyentes una experiencia diferente"

Juanma Castaño entrevistó a Ivan Rakitic, jugador del Hajduk Split y nuevo comentarista de Tiempo de Juego: “Intentaré ser sincero y claro, ojalá poder disfrutarlo y dar a todos los oyentes una experiencia diferente de lo que sentimos nosotros en el campo”. Sobre los jugadores con los que ha coincidido en el campo, reconoció que “va a ser más fácil con ellos porque me podrán perdonar. Intentaré ser yo mismo, me encanta el fútbol y estoy muy ilusionado”.

Rakitic debutará en un Atlético de Madrid – Barcelona, partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey y tras el 4-4 de la ida: “Espectacular, mejor partido no hay y he podido disfrutar muchos de esos en el campo. Lo veré con nervios y espero que podamos disfrutar de un gran partido. Con el Atleti hay que tener muchísimo cuidado porque tiene un equipo muy completo. Lo del primer partido ha enseñado que va arriba a por el Barça y en casa no será diferente; van a querer esa Copa más que nunca después de lo que pasó en Liga y Champions”. Sobre si habrá muchos goles, como ocurrió en el partido de ida y en el de Liga jugado hace dos semanas, Rakitic piensa que cree que será diferente esta vez: “Apuesto por muy pocos goles, pero puede pasar de todo porque tienen una calidad tremenda arriba”.

Mbappé y Lamine Yamal están siendo los jugadores más destacados, pero Rakitic cree que ninguno destaca de manera clara: “No veo ningún jugador que puede comer en otra mesa. Los dos están un poquito por encima. Lamine me encanta porque tiene una inteligencia futbolística espectacular. Cuando hablé con Xavi sobre él me dijo que es muy inteligente, que sabe cuándo tiene que parar y dar una vuelta más; y eso no es fácil con su edad. Soy muy fan de Dani Olmo porque es muy completo, está en todos lados. Pero es lógico hablar de Mbappé y Lamine. Ahora queda lo más bonito y los grandes jugadores están para ese momento”.

EFE Lamine Yamal celebra su gol ante el Benfica

Rakitic también habló de la gran temporada de Pedri: “No me sorprende porque lo he disfrutado y lo he sufrido. Le sale por su buen posicionamiento y además las piernas le funcionan, le van solas; y tiene confianza. Pedri es un espejo de un gran Barça”.

La clave de este Barcelona es su entrenador Hansi Flick: “Me parece muy bonito que el cuerpo técnico son amigos míos. Veo que cada día siente más lo que es ser un culé y nos vamos a divertir muchísimo con el míster”.

Javier Borrego / Europa Press Hansi Flick, en rueda de prensa

Sobre la emoción de muchos seguidores azulgranas, que hablan incluso del triplete, pidió quitar presión al equipo: “Tiene un equipo muy joven y no necesitan presión, que ya la tienen por estar en el Barça. La afición puede hablar de ello pero seguro que el míster lo va a controlar y llegar bien a mayo. Todo lo que se hable de más antes, es meter presión. Que los chicos disfruten, que hagan lo que están haciendo hasta ahora”.

Rakitic pudo ser en alguna ocasión jugador del Atlético de Madrid: "Hasta 3 o 4 veces, y una de las veces estaba casi cerrado, pero cuando tuve la oportunidad del Barça, decidí irme al Barcelona".

El croata habló de su gran amigo Luka Modric y su futuro: "No sé qué pasará con Modric y ni le quise preguntar. Le he visto disfrutar muchísimo; le vi en un entrenamiento y es una locura cómo está. Él puede y el Madrid todavía necesita a Luka".

Sobre el mal final de Xavi en el Barcelona, reconoció que "Me da muchísima pena lo de Xavi porque era el entrenador perfecto porque conocía la casa y por sus ideas. Creo qeu el momento no le ayudó mucho y a veces se toman decisiones en caliente. Yo le veía muchímos años en el Barça"

Por último, Rakitic habló de la pelea del Barcelona con el Real Madrid: “Es interesante cuántas idas y vueltas puede dar una temporada. Por eso ganar la Liga es lo más complicado, porque tiene que estar lo más estable durante 10 meses. Van a dar guerra hasta el final”.