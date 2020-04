Iván Crespo, en COPE: "Nos prestamos a hacer el test cuando vuelvan los entrenamientos colectivos, no ahora"

AUDIO - ENTREVISTA A IVÁN CRESPO, CAPITÁN DEL RACING DE SANTANDER, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La plantilla del Racing de Santander no ve "apropiado" que el fútbol profesional acapare los tests de COVID-19. El capitán del conjunto cántabro, Iván Crespo, ha explicado en El Partidazo de COPE cómo se ha gestado el comunicado del primer equipo.



"Hemos tenido una reunión con toda la plantilla. El criterio ha sido unánime porque no sabemos cuándo van a volver los entrenamientos. Entendemos que tiene ser cuando sean entrenamientos colectivos, no ahora, hay gente que lo necesita más que nosotros".



Iván Crespo ha destacado que "la gente del comunicado estaba de acuerdo". "Ningún compañero, nadie del cuerpo técnico estaba en contra".



"Nosotros entendemos que no es lo mejor, pero si nos mandan los tests los tenemos que hacer. Los queremos hacer cuando Sanidad dé el visto bueno a los entrenamientos. Gastar los tests no tiene sentido porque van a hacer más", ha añadido, el capitán del Racing de Santander, en El Partidazo de COPE.



Iván Crespo, capitán del Racing de Santander



"La decisión de la plantilla con los test ha sido unánime. Hay gente que los necesita más que nosotros"



"Los test tendríamos que hacérnoslos cuando entrenemos en grupo, no ahora"







El problema no es la realización del test de COVID-19 de LaLiga. "Si vas a estar en casa 15 días más, ¿para qué vas a hacer un test? Nos prestamos a hacer el test cuando vuelvan los entrenamientos colectivos. Ahora mismo hay gente que lo necesita más. Igual volvemos a entrenar dentro de seis semanas. No hay ninguna fecha fija para volver".





Iván Crespo, capitán del Racing de Santander



"Si no sabes cuándo vas a volver a entrenar, no tiene sentido hacerse test el 28 de abril"



"Queremos acabar LaLiga, es lo mejor para todos"







El capitán del Racing de Santander, Iván Crespo, ha confirmado en El Partidazo de COPE que la decisión ha sido comunicada al director general del club. "Era una decisión nuestra, sin más".