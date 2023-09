Isaac Fouto se moja sobre el caso Negreira tras la apreciación del juez: "No me retracto"

El juez del 'Caso Negreira' no ha visto indicios de que el Barcelona comprara árbitros con el "tradicional método de pago" para un partido concreto, aunque ha apuntado a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima" mediante una "posible corrupción sistémica" en el Comité Técnico al calificar y designar colegiados.

Así lo sostiene en varios autos el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que reconoce que por el momento no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa...sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros", indica.

En concreto, según el juez, lo que debe investigar la Guardia Civil es si se instauró en el seno del CTA un sistema de calificación de los colegiados tutelado por Negreira "que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentado así sus ingresos de manera muy importante". "Y aún cuando este último extremo no quede probado", apunta el juez, debe estudiarse si el pago anual al exvicepresidente del CTA "es en sí mismo, delito, aunque no se acredite el pago por Negreira a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos".





POTENCIALES PERJUDICADOS

El magistrado considera que los demás equipos de Primera División son "potenciales perjudicados si se llegara a demostrar que el CTA determinaba la clasificación interna de los árbitros atendiendo a criterios ajenos a su calidad técnica". Para el juez, en este panorama de "posible corrupción sistémica" en el seno del CTA, cualquier equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación debe ser admitido como ofendido en el procedimiento, aunque por ahora únicamente lo ha hecho el Real Madrid y los demás se sienten representados por La Liga.

"Si el FC Barcelona ha pagado a uno de los vicepresidentes del CTA para diseñar un determinado tipo de arbitraje, debe reconocerse ineludiblemente que cualquier participante en la competición debería tener la condición de víctima, pues ese diseño a medida del arbitraje si favorece a un equipo es que perjudica a los demás, los cuales deben ser tenidos como víctimas del delito", sostiene el juez.

En El Partidazo de COPE hablamos con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que explicó con detalle lo que supone este auto del juez: "Para mi, supone un gran retroceso porque el juez se desnuda y dice que no hay indicios. La corrupción sistemática dice que el juez ve flores pero aquí se busca una margarita. El código penal no arrastra cualquier clase de corrupción; solo contempla una case de corrupción: cuando se destina dinero a los árbitros para adulterar el resultado de las competiciones".

Emilio Cortés, en @partidazocope



"Para mi es gran retroceso. Porque el juez reconoce que no hay indicios"



"No ha quedado demostrado que esa "corrupción" se dirija a adulterar el resultado de las competiciones"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/YrDYmBnUdp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 5, 2023

Emilio Cortés cree que el auto no significa nada: "Este auto reconoce que hay pobreza de indicios para encontrar la margarita y que diga que hay flores, no significa nada. Le manda los trastos a la Guardia Civil, que acabará diciendo que ya no puede hacer nada porque no se demuestra lo único que tiene interés para el Derecho Penal, que es que esa corrupción se dirija a adulterar los resultados de la competición. La frase 'se presume por pura lógica' no sirve para nada, un procedimiento penal no está abierto por una sospecha. Esos indicios no están y ya lo dijimos hace meses. Hay una cierta confusión popular porque en los titulares se dice que había una corrupciçón pero desde el punto de vista delictivo el auto supone un retroceso".

Isaac Fouto, el experto arbitral de El Partidazo de COPE, ha dado su opinión sobre lo que significa el 'Caso Negreira' para el arbitraje español y la credibilidad del mismo y ha asegurado que: "Yo dije que Negreira no pintaba nada, no estaba en el comité de designación, no participaba en los ascensos y descensos, no estaba en las reuniones técnicas. No me retracto en absolutamente nada de lo que dije. En nada, ni una coma".

