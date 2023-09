Emilio Cortés, en COPE: "Para mi, es gran retroceso porque el juez reconoce que no hay indicios"

Este martes salió la noticia de que el juez del Caso Negreira cree que hubo una "corrupción sistémica" en el arbitraje español. Este juez considera en un auto que el Barça no iba a pagar 7 millones de euros al exvicepresidente del CTA para nada y cree que los clubes de Primera pueden sentirse perjudicados.

En El Partidazo de COPE hablamos con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que explicó con detalle lo que supone este auto del juez: "Para mi, supone un gran retroceso porque el juez se desnuda y dice que no hay indicios. La corrupción sistemática dice que el juez ve flores pero aquí se busca una margarita. El código penal no arrastra cualquier clase de corrupción; solo contempla una case de corrupción: cuando se destina dinero a los árbitros para adulterar el resultado de las competiciones".

El juez del Caso Negreira cree que hubo una "corrupción sistémica" en el arbitraje español El juez considera en un auto que el Barça no iba a pagar 7 millones de euros al exvicepresidente del CTA para nada y cree que los clubes de Primera pueden sentirse perjudicados. 05 sep 2023 - 10:54





Emilio Cortés cree que el auto no significa nada: "Este auto reconoce que hay pobreza de indicios para encontrar la margarita y que diga que hay flores, no significa nada. Le manda los trastos a la Guardia Civil, que acabará diciendo que ya no puede hacer nada porque no se demuestra lo único que tiene interés para el Derecho Penal, que es que esa corrupción se dirija a adulterar los resultados de la competición. La frase 'se presume por pura lógica' no sirve para nada, un procedimiento penal no está abierto por una sospecha. Esos indicios no están y ya lo dijimos hace meses. Hay una cierta confusión popular porque en los titulares se dice que había una corrupciçón pero desde el punto de vista delictivo el auto supone un retroceso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado