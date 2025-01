La intuición de Nacho Peña por el jugador que puede recibir la próxima llamada de la selección: "Leyendo entre líneas..."

Nacho Peña fue uno de los comentaristas convocados por Juanma Castaño en el día en que Luis de la Fuente renovó como seleccionador hasta 2028. Esa misma noche, De la Fuente no tuvo reparos en compartir unos minutos con los oyentes de El Partidazo de COPE, a pocas semanas de jugarse el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones de la UEFA, y donde dejó 'pinceladas' de la España que podemos encontrarnos en los próximos años.

Para Nacho Peña hubo una lectura "entre líneas" en la entrevista en la que interpretó que existe un futbolista del Real Madrid en la lista de candidatos para vestirse con la camiseta de la selección española.

Para Peña, el jugador que ve con posibilidades de recibir la llamada del seleccionador no es otro que Dani Ceballos, centrocampista que cuenta cada vez más para Carlo Ancelotti. "Sí, Juanma, porque le has preguntado si hay algún futbolista, que no te ha querido dar el nombre, y que tenga posibilidades. Y De la Fuente ha dicho: 'Hay algunos que empezaron la temporada sin jugar en septiembre y octubre, pero que en noviembre y diciembre han empezado a tener muchos minutos y, por tanto, tienen posibilidades'", explicó Nacho Peña como argumento principal de la que cree que va a ser una de las próximas decisiones que tome el seleccionador.

Mientras David Sánchez cree "imposible, imposible" la teoría de Peña, este insiste con seguridad en que el afortunado "va a ser Ceballos, seguro, por lo que he querido leer entre líneas", insistió.

Sánchez cree que es imposible la convocatoria de Ceballos después "del capítulo que pasó en esa selección, con el 'caso' de Gavi, y Ceballos filtrando a sus colegas o a su entorno que Gavi provocaba mal ambiente en la selección". Una polémica que se resolvió con "la decisión del seleccionador, buena decisión, de seguir convocando a Gavi y 'fumarse' a Ceballos", explicó.

Roberto Morales coincidió con Nacho Peña en que no cree que De la Fuente prescindiera de Dani Ceballos "por algo extradeportivo. Fue por rendimiento y creo que si se gana en el campo volver... En la selección ha habido follones mucho más gordos que esos".

Isaac Fouto y Luis de la Fuente, en El Partidazo de COPE

"Lo de Ceballos lo veremos con el tiempo. En la selección se han vivido situaciones mucho más tensas entre futbolistas", recordó Morales sacando a la luz el momento en que los constantes piques entre los jugadores del Real Madrid y Barcelona, que jugaron algunos clásicos casi de forma consecutiva, llevó a tensionar el ambiente en las concentraciones de la selección.

Por eso, cree que ese 'chivatazo' al que aludía David Sánchez es "un juego de niños a lo que se vivió en aquella selección", en la que jugadores 'de alto voltaje' como Arbeloa y Piqué coincidían en el mismo vestuario.

Nacho Peña quiso subir un poco más la temperatura preguntándola a Juanma Castaño si se había dado cuenta "¿de lo nerviosos que se han puesto en la 'bancada' del Barcelona, cuando se ha sugerido que Ceballos, porque está jugando, podría ser llevado a la selección?".

EFE Dani Ceballos disputa el balón en un partido amistoso entre el Real Madrid y el Chelsea.

Sánchez concluyó el debate con su habitual sentido del humor, sentenciando que "aquí no hay ni bancada ni no bancada: aquí hay terraplanistas o no terraplanistas".

LA CARRERA DE CEBALLOS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Dani Ceballos es uno de los jugadores que mejor conoce la selección española, en el sentido de que ha pasado por prácticamente todas las secciones inferiores: jugó con la sub-19, la sub-21, la sub-23, la olímpica y, finalmente, la absoluta.

CORDONPRESS Dani Ceballos, entrenando con la selección española

Debutó hace seis años, con Luis Enrique Martínez al frente de la selección, cuando el centrocampista tenía apenas 22 años: lo hizo en el España, 6 - Croacia, 0, de Liga de las Naciones, en 2018.

A partir de entonces, estuvo formando parte prácticamente de todas las listas con España los dos años siguientes, y se produce un vacío de tres años sin asistir a ninguna convocatoria, hasta 2023, donde pudo disfrutar de algunos minutos en los partidos de España frente a Noruega y Escocia, en los partidos de clasificación para la Eurocopa. A partir de ahí, desde el enfado con Gavi, Ceballos sigue esperando una nueva llamada del seleccionador.