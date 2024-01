El inspirador consejo de Santi Cañizares a Isaac Fouto para celebrar la vida: "¿Me has oído?"

El Tiempo de Opinión de este jueves en El Partidazo de COPE comenzó con cierto tono caldeado. El Barcelona venía de remontar un partido en Las Palmas en el que no mostró buenas sensaciones, en el que Xavi Hernández hizo un análisis quizás no del todo ajustado a lo que se vio especialmente en la primera parte y en el que Isaac Fouto dio rienda suelta a su enfado por una decisión arbitral que no le gustó.

Fouto estalló contra González Fuertes. El comentarista arbitral de la Cadena COPE no entiende por qué el colegiado no expulsó a Xavi Hernández cuando éste le dijo "me cago en tu p*** madre".

Fouto cree que esta situación crea un antecedente que permitirá, si sucede, la queja de equipos más pequeños que denuncian desigualdad de trato de los árbitros españoles de unos equipos a otros. "Es muy mala noticia para el arbitraje, muy mala noticia para el VAR y muy mal Xavi", reflexionó.

Mesa del estudio central de la Cadena COPE durante la emisión de El Partidazo de COPE, con Joseba Larrañaga en el centro





Ni qué decir del estado de ánimo con el que Dani Senabre, comentarista habitual de los partidos del Barcelona, entró en El Partidazo de COPE después de un partido tan desesperante para muchos aficionados culés. Algo similar a lo que mostraba David Sánchez, también crítico con el Barcelona pese a la victoria en el Estadio de Gran Canaria.

Fue la tónica general del arranque de un programa en el que Santi Cañizares irrumpió con un temple diferente con el que llamó a la reflexión.

La lectura de Xavi Hernández

El análisis que Xavi Hernández realizó en la rueda de prensa posterior al partido frente a Las Palmas fue el primer plato del Tiempo de Opinión y que hizo que se disparasen los primeros picos de tensión: "Todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador. Estaba más difícil si nos poníamos a 10 puntos. Siempre son las suposiciones de manera negativa. Se ha ganado", dijo Hernández.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, durante el partido frente a Las Palmas

"Hemos estado mucho mejor que el día del Almería. Hoy en la segunda parte lo ha entendido el equipo y hemos ido a por el partido. Lo hemos merecido", añadió el técnico azulgrana.

"Hoy el ritmo y la intensidad, la actitud, han sido buenas, en la primera parte nos ha faltado juego, el último pase. Las Palmas ha sido valiente y nosotros hemos estado bien. Hemos tenido posesión, ocasiones, me voy contento", finalizó.

La serenidad de Sani Cañizares en el arranque de El Partidazo de COPE

En la ronda de presentaciones y primeras reflexiones de los comentaristas de este jueves, los oyentes de El Partidazo de COPE se encontraron con un tono sereno de Santi Cañizares, que lanzó un mensaje con un destinatario concreto.

"Celebro cada día estar bien y estar sano. Hoy precisamente ha muerto un amigo, y te das cuenta de que... ¿qué vas a estar mal? ¿Mal de qué? Cada momento que pasas enfadado en esta vida es una pérdida de tiempo", explicó un 'Cañete' que se dirigió rápidamente a su objetivo, para regocijo del resto de comentaristas: "¿Me has oído o no?"

"Yo nunca me enfado. No me conoces enfadado", se defendió Fouto del 'ataque' de Santi Cañizares.

"Cuando me preguntas ¿cómo estás? Y yo digo que bien no es el clásico saludo habitual. Estoy bien porque estoy bien", sentenció Cañizares con firmeza.

"¡Y que sea por mucho tiempo!", celebró finalmente Joseba Larrañaga.

