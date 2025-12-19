Íñigo Córdoba elige en COPE a su rival soñado para los octavos de final: "Jugar contra el Athletic sería una gran ilusión"

El Burgos logró este miércoles la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey tras remonta y eliminar al Getafe (3-1). La gran figura del encuentro fue Íñigo Córdoba que repasó en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño cómo vivió el encuentro, donde fue el autor de dos goles.

El jugador destacó el gran ambiente que se vive en su estadio: "El Plantío es nuestra casa y la verdad que se genera muy muy buen ambiente todos los partidos". Sabe que jugar la eliminatoria en casa "es un papel fundamental para nosotros", un factor que consideran clave para seguir avanzando.

EFE Íñigo Córdoba celebra un gol contra el Getafe.

La Copa, una ilusión y no un desgaste

Lejos de ver la competición como un obstáculo, Córdoba aseguró que no les va a "restar para nada". Para el delantero, seguir en el torneo es una fuente de motivación: "Cuantas más rondas pasemos, mejor, más buen ambiente generamos en el equipo, más ilusiones tenemos y más minutos tenemos para repartir".

Poder jugar contra el Athletic, que es mi casa, es una ilusión buena" Íñigo Córdoba jugador del Burgos

Un rival soñado: el Athletic Club

Al ser preguntado por su rival preferido en el sorteo, Córdoba no dudó. "Personalmente, prefiero al Athletic", confesó, por encima de opciones como el Real Madrid. El motivo es puramente emocional: "Poder jugar contra el Athletic, que es mi casa, contra mis excompañeros, pues sí, es una ilusión buena".

Yo soy partidario de celebrarlo de una forma efusiva" Íñigo Córdoba jugador del Burgos

El delantero también tiene claro qué haría si marcase un gol a su antiguo equipo. Afirmó con rotundidad que "yo soy partidario de celebrarlo", aunque matizó que lo haría "con todo el respeto del mundo" hacia el club y su afición. Para Córdoba, la alegría de un gol con su equipo actual merece ser compartida con sus seguidores.