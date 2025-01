La indignación de Pedro Martín con el polémico caos final del Leganés-Rayo Vallecano: "¿No les da vergüenza? Están prevaricando"

Un lanzamiento de penalti detenido por el argentino Augusto Batalla en el descuento a Miguel de la Fuente y un tanto de Pathé Ciss a la salida de un córner dieron este viernes al Rayo Vallecano el triunfo en el estadio de Butarque contra el Leganés (0-1) y le situaron, al menos de manera momentánea, en Europa.

EFE Los futbolistas del Rayo celebran el gol de Ciss contra el Leganés.

El arquero argentino se convirtió de esta manera en el héroe del cuadro vallecano pues la pena máxima detenida era la repetición de otra anterior que también había parado al mismo jugador, pero que tuvo que ser repetida al invadir el área un compañero. Previamente Ciss había adelantado a los suyos, que jugaron toda la segunda parte con uno más tras la expulsión de Sergio González al filo del descanso.

PENALTI

Corría el minuto 93 cuando los jugadores del Leganés pidieron penalti por un derribo sobre Brasanac dentro del área. En un primer momento, el colegiado Quintero González no señaló la pena máxima, pero finalmente, Iglesias Villanueva, árbtro encargado del VAR, llamó a su compañero para que revisara la jugada en el monitor.

Penalti sobre Brasanac en el Leganés-Rayo

Quintero González, tras revisar la jugada, señaló finalmente la pena máxima. Llegó entonces el momento de Miguel de la Fuente que cogió la pelota, entre los intentos de los jugadores del Rayo por desconcentrarle, y lo consiguieron. El delantero pepinero disparó y el lanzamiento fue detenido por Augusto Batalla, pero el propio arieta fue a por rechace y de cabeza se la cedió a su compañero Rosier que empujó de rodilla para marcar gol.

REPETICIÓN DEL PENALTI

En la repetición de la jugada se aprecia que Rosier se adelanta, y aunque el rechace primeramente no va hacia él, como luego le llega el balón de De la Fuente, comete una infracción. Lo que ocurre es que un defensa de Rayo también se adelanta, y por ese motivo Iglesias Villanueva volvió a llamar a Quintero González a revisar la jugada al monitor, y el colegiado decide que el penalti se tenía que repetir.

Imagen VAR del primer penalti lanzado por Miguel de la Fuente

Y de nuevo los mismos protagonistas frente a frente. Batalla y Miguel de la Fuente, y el final, el mismo. Batalla vuelve a detener el penalti, y esta vez sin que ocurriera nada en el rechace. Tras esta acción el árbitro decretó el final del partido y los tres puntos viajaron al barrio de Vallecas.

Un caos final que Pedro Martín califó como "un circo de tres pistas", aunque reconoce que para él esta jugada sí que era penalti

"Si me llamas hace media hora, estaría echando espuma por la boca ¿No les da vergüenza lo que han convertido un penalti? Casi 11 minutos han tardado", le respondió Pedro a Joseba Larrañaga en el comienzo del programa de esta noche de El Partidazo de COPE.

EFE Los jugadores del Rayo felicitan a Batalla tras el partido ante el Leganés

"Recomendaciones para la gente del VAR. Para anular un gol por invasión de área, tiene que estar el jugador pisando el área. Están prevaricando, porque están aplicando mal la norma. No dice que tengan que estar pisando. Tienen que tener el cuerpo dentro. No vale tenerlo dentro. ¿Qué pasa? Que cuando te llega una situación como esta, hay un jugador del Leganés que está pisando el área. Y otro jugador del Rayo, que es el que está al lado de él, justo al lado, sin pisar el área, pero con el cuerpo completamente dentro. Y al final ha ido el árbitro, ha visto la imagen y dice tengo que repetir el penalti porque hay dos jugadores, uno de cada equipo, dentro del área, aunque uno no esté pisando. Porque han convertido los penaltis en un circo", sentenció Pedro.

