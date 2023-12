La indignación de Juanma Castaño con lo que escuchó en el Barça-Almería: "Ridículo"

El FC Barcelona venció al Almería (3-2) el pasado miércoles en el Lluís Companys, en un encuentro que se les complicó a los de Xavi Hernández. Un doblete de Sergi Roberto sentenció a los de Garitano, que continúan colistas con tan solo cinco puntos y ninguna victoria todavía en su casillero. La última jornada del año 2023 en la Ciudad Condal no despejó precisamente las dudas de la afición culé sobre su equipo a pesar de los tres puntos.

Las dudas continúan en 'Can Barça'

El conjunto dirigido por Xavi Hernández no pasa por su mejor momento, aunque tampoco se podría llegar a considerar una mala racha. Dos victorias, un empate y dos victorias en los últimos cinco partidos haqcen que la afición culé no termine de estar contento con su equipo. Tal y como ha comentado recientemente el entrenador en rueda de prensa, a pesar de todo, el equipo sigue vivo en todas las competiciones: Liga, Copa del Rey y Champions League.

La última jornada del campeonato doméstico contra el Almería no convenció, aunque el FC Barcelona se lllevase los tres puntos. Los de Xavi fueron bastante superiores a los andaluces y eso se pudo ver en los tiros realizados por parte de ambos equipos: 30 de los blaugranas y 10 de los de Garitano. Sin embargo, un error de cálculo entre Iñaki Peña y Araujo casi le cuesta un nuevo empate al Barça. Además, en este caso era ante un rival que llegaba como último clasificado y muy debilitado.

El Almería, en la cuerda floja

En la cuerda floja, una expresión que no suele gustar escuchar en el fútbol y menos cuando se trata de la jornada número 18 todavía. No obstante, el Almería se encuentra en un momento muy malo, colistas en liga con tan solo cinco puntos y ningún triunfo aún. 19 goles a favor por 42 en contra tampoco ayuda la situación que viven los de Garitano, que lleva once partidos al frente del banquillo andaluz.

El equipo no termina de carburar y no consigue darle una alegría a su afición con al menos una victoria que de algo de esperanza a los suyos. La mayoría de los partidos contra los rivales directos han terminado en empate, como fue el caso contra el Cádiz, Granada y Mallorca; aunque también cayeron ante el Celta, Sevilla y Alavés.

En la Copa del Rey había dos pensamientos típicos en estas situaciones: 'tirar' la competición para no tener más partidos y complicaciones o ganar algún partido y pasar de ronda para dar alguna alegría a la afición. El Almería perdió en un mal partido frente al Barbastro de Segunda Federación, que precisamente se medirá al Barça en los dieciseisavos.

Cánticos en el Barça-Almería

El conjunto andaluz se encuentra en un momento crítico para el devenir de la temporada y algunos aficionados del FC Barcelona expusieron ciertos cánticos que comentó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Entre todos, el grito que más destacó fue el de "a segunda, a segunda...". El director del programa no daba crédito a lo que escuchaba."Ser seguidor de cualquier equipo, pero sobre todo, del Barça y gritarle a segunda al Almería puede ser de las cosas más ridículas y patéticas que puede hacer una persona en un campo de fútbol", aseguró.

En los estadios se escuchan múltiples tipos de cánticos a lo largo de los partidos, pero Juanma Castaño no entiende que se lo hagan al Almería. "Un equipo que no ha ganado ningún partido, que ha competido con nobleza hoy. Los que han gritado lo de a segunda son del género bobo. Es ridículo", explicó.

