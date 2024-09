La indignación de Juanma Castaño por las bengalas lanzadas por aficionados del Athletic: "Borregos"

El Athletic volvió este martes a jugar un partido en Europa seis años después y lo hizo con un empate en Roma en la 1ª jornada de la Europa League gracias a un gol de Paredes en los minutos finales. Este tanto igualaba el que hizo Dobyk, el ex delantero del Girona. La polémica del encuentro llegó tras el gol del Athletic, cuando algunos de los aficionados que habían acompañado al equipo empezaron a encender bengalas y a lanzarlas a la zona donde estaban los seguidores romanos. Esto provocó que el Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, fuera a esa zona de la grada para recriminar la acción de los radicales.

Aficionados del Athletic con bengalas en Roma

Cuando el árbitro pitó el final del partido, Iñaki Williams, De Marcos y Ander Herrera se acercaron a esa zona de seguidores a hacer lo mismo que su entrenador y protestar por el peligro que había creado ese grupo de aficionados. En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó a Ander para hablar de cómo vivieron los futbolistas este momento y mostró su gran indignación: "Estamos con una sensación extraña porque hemos hecho un buen partido, un punto positivo pero todo enturbiado por lo que todos hemos visto. Entiendo que en un momento de calentura, saques lo peor de ti en forma de insulto, pero no me entra en la cabeza tirar una bengala que puedes matar a una persona; te quedas frío porque no tiene explicación. Hemos ido al final del partido y no sabíamos si les íbamos a dejar en evidencia o les íbamos a dar notoriedad; e íbamos a señalar a los que no han hecho nada y nos han estado animando y dando colorido. Tirar una bengala me parece.... puf. No sabíamos cómo manejar la situación".

Ernesto Valverde también habló al terminar el partido sobre esto en Movistar: “Lleva mucho tiempo el club sin jugar en Europa, teníamos un partido grande y lamentamos los incidentes del final, por la parte de nuestra afición que no representa el grueso de nuestra afición, que es lo mejor que hay. Entendemos el fútbol como una fiesta para todos. No nos gusta que ocurra en sentido contrario y tampoco que ocurra de nuestra parte. Ha sido una mancha”.

la condena del athletic de bilbao

El Athletic Club ha condenado el lanzamientos de bengalas protagonizado por aficionados suyos en el Estadio Olímpico de la capital italiana durante el partido de Liga Europa que ha medido al equipo bilbaíno con el AS Roma y que ha finalizado con empate a uno.

En un comunicado "oficial", la entidad rojiblanca apunta en euskera que "Hau ez da gure estiloa (este no es nuestro estilo)" y "quiere mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma".

Por ello, el Athletic "quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante".

"Durante el encuentro -continúa el comunicado-, este reducido grupo prendió bengalas y lanzó alguna de ellas a la grada local, contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia".

Juanma castaño, contra las bengalas

En El Partidazo de COPE hablamos del peligro que causaron este grupo de ultras del Athletic de Bilbao que lanzaron bengalas en el partido ante la Roma y Juanma Castaño mostró su repulsa por lo que vivido: "Es rarísimo que haya una bengala en la Liga española. Lo que van a conseguir es que haya una sanción para el Athletic por culpa de cuatro borregos que habrán estando mamándose todo el día en Roma y que se dedican a ir a un partido a tirar bengalas, cerveza... en todos los sitios los hay".

