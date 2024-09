Ander Herrera, en COPE: "Tirar una bengala que puede matar a una persona... No me entra en la cabeza"

Este jueves, el Athletic volvió a jugar un partido europeo seis años después y lo hizo en la Europa League y contra la Roma. El equipo de Valverde logró un empate gracias a un gol de Paredes en los minutos finales, después de que Dovyk adelantara a los italianos. Tras el gol del Athletic se vio la peor imagen del partido, cuando algunos aficionados empezaron a lanzar bengalas, lo que obligó a Ernesto Valverde a ir hacia ellos para exigir que pararan.

En El Partidazo de COPE entrevistamos a Ander Herrera, que nos explicó cómo estaba el equipo tras la vivido: "Estamos con una sensación extraña porque hemos hecho un buen partido, un punto positivo pero todo enturbiado por lo que todos hemos visto. Entiendo que en un momento de calentura, saques lo peor de ti en forma de insulto, pero no me entra en la cabeza tirar una bengala que puedes matar a una persona; te quedas frío porque no tiene explicación".

Juanma Castaño quiso felicitar al jugador por la actuación de Valverde y de otro compañeros, que tras acabar el partido fueron a recriminar a los aficionados que habían tirado las bengalas: "Yo después del gol le digo a William que fuera a hablar con ellos porque podían matar a alguien, que no tiraran más porque veía que había familias. Me ha dicho 'voy y les voy a dar más notoriedad'. Hemos ido al final del partido y no sabíamos si les íbamos a dejar en evidencia o les íbamos a dar notoriedad; e íbamos a señalar a los que no han hecho nada y nos han estado animando y dando colorido. Tirar una bengala me parece.... puf. No sabíamos cómo manejar la situación".

Por último, Ander volvió a mostrar su indignación por lo ocurrido: "Las bengalas bien utilizadas cuando la celebración de la gabarra dan un colorido precioso pero en manos de una persona que la tira a la cabeza, lo tienes que cortar. Una persona que tira una bengala y sabes que puede dar en la cabeza a alguien y le puedes matar, no tiene explicación".