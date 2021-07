¿Habrá españoles en Wembley en el duelo de semifinales ante Italia?

Este martes a las 21:00 horas se miden en Wembley en las semifinales de la Eurocopa 2020 España e Italia. 60.000 espectadores, el 75% del aforo del estadio británico podrán presenciar el encuentro en directo y aunque no pueden viajar ni españoles ni italianos ambos combinados tendrán una gran presencia de seguidores en las gradas y es que en Londres hay una colonia enorme de españoles y también de italianos.

Durante todo el día seguidores españoles han intentado comprar entradas para el encuentro. En El Partidazo de COPE hemos hablado con dos de ellos. Mario y Sara.

La RFEF pide a los aficionados españoles que viven en Inglaterra que acudan a Wembley: "We need you" Dadas las circunstancias actuales marcadas por la pandemia, los aficionados que quieran ir al encuentro de este martes han tenido que guardar antes una cuarentena de 10 días. 05 jul 2021 - 11:30

Mario: Español en Londres con entrada. Se metió en la página de la web y la compró por 345 euros. "El domingo sacaron las de 75 euros y me dio un poco de rabia, pero así puede haber más gente. Llevo 9 años en Londres y soy informático. Voy con 2 amigas y con mi chica. Cogimos las entradas los cuatro, con la euforia después del partido de cuartos las compramos".

Sara: Española de Manchester. "Quería ir al partido y me he sentido tentada, pero al ver el precio de las entradas de 190 euros a 345 euros, más el paquete de tren que es muy caro y el alojamiento hemos decidido darle una vuelta. Ahora que han vuelto a venderlas por 85 euros lo estamos valorando, pero los trenes han subido a 200 libras. Es un país muy bien conectado, pero los trenes salvo que los compres con antelación son carísimos. Si no podemos ir esperaremos a ver si vamos a la final y hay opciones para verla. Trabajo para Booking.com".