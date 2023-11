Gurrutxaga relata su "pequeño infierno" con el TOC: "Prefería no jugar y estar en el banquillo"

Zuhaitz Gurrutxaga pasó este jueves por El Partidazo de COPE para hablar de su libro 'Subcampeón' con Juanma Castaño. La obra está escrita por Ander Izaguirre y por el propio exfutbolista de la Real Sociedad, que cuenta cómo vivió el subcampeonato del conjunto 'Txuri-Urdin' en la temporada 2002-2003 desde un punto de vista que mezcla la comedia y la angustia.

¿Cómo pasó de amar el fútbol a odiarlo?

Gurrutxaga confesó a Juanma Castaño cómo empezaron sus miedos. "Me entrevistaron medios nacionales después de mi debut contra el Atlético de Madrid y pasé de ser un desconocido a ser un tío conocido en la provincia", empezó comentado el exfutbolista de la Real Sociedad.

Y continuó: "En la Real Sociedad creían que tenían un defensa para diez años, que podía ser leyenda, pero a mi esa presión me pudo. Y, poco a poco, empecé a desear no jugar y estar en el banquillo. Temblaba en el campo y no quería ver el balón".

Zuhaitz Gurrutxaga reconoció al director de El Partidazo de COPE sus problemas antes de empezar la temproada 2002-2003. "Fui jugando cada vez menos y unos días antes de empezar la temporada tuve un problema con un estupefaciente", afirmaba ante el asombro de Juanma Castaño.

Zuhaitz Gurrutxaga, durante un Real Madrid - Real Sociedad.Cordon Press/Miguelez Sports Foto

Y prosiguió: "Tuve un mal viaje y sufrí un ataque de ansiedad. No conseguí revertir la situación creía que me había quedado loco y caí en depresión. Y todo eso derivó en que empecé a sufrir un Trastorno Obsesivo Compulsivo muy severo".

"Fue un pequeño infierno mientras toda Guipúzcoa estaba celebrando el casi campeonato", concluyó Gurrutxaga.

Expulsado en su debut contra el Atlético de Madrid

Zuhaitz Gurrutxaga también pasó este pasado martes por 'Herrera en COPE' donde recordó su debut con la camiseta de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid con tan solo 19 años. En aquel primer partido el joven futbolista terminó expulsado y lo recuerda como un momento "muy duro".

"Mi sueño era jugar con la Real Sociedad en Primera División. Jugaba al fútbol a todas horas. El fútbol era mi pasión y desgraciadamente, después, pasé a odiarlo", relataba sobre su infancia y sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Zuhaitz Gurrutxaga realiza una entrada dura a Hasselbaink.

Gurrutxaga recibió la llamada del conjunto vasco en 1993 y entró a formar parte de la cantera 'Txuri-Urdin' en el equipo infantil. "Recuerdo que ya sentía un poco el agobio en el terreno de juego. Había pasado de disfrutar en el frontón de mi barrio a representar a una institución con tan solo 13 años", afirmaba sobre aquella llamada.

Y añadía: "Estaba orgulloso de vestir la camiseta de la Real Sociedad, pero sentía el agobio. Era un crío cuando debuté y siempre he pensado que para triunfar con esa edad hay que ser muy maduro o un inconsciente. Yo no era una cosa ni la otra y me pudo la presión".

Javier Clemente hizo debutar a Gurrutxaga con el primer equipo del conjunto de San Sebatián y lo recuerda así: "Me llamó tres días antes del partido y me dijo que iba a jugar. No dormí durante aquellos días. Salió bastante bien para la presión que yo sentía". En el encuentro contra el equipo rojiblanco tuvo que marcar a Hasselbaink y terminó siendo expulsado: "Me puse demasiado cerca de él, se aburrió de mi y me agredió con un codazo. Yo era muy joven y le hice una entrada muy dura que me costó la roja con una segunda amarilla".

Y agregaba: "El peor momento fue cuando entré solo al vestuario, aunque yo sabía que había hecho un buen partido. Escuchaba el ruido de la afición en cada ataque del Atlético y solo pensaba en que no metieran, porque si metían yo iba a pensar que la derrota era culpa mía".

