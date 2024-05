El verdadero reto para el Barça en la 'era Flick' que señala Roberto Palomar: "¿Y la 'camarilla'?

Una vez hecha oficial por parte del Barcelona la contratación de Hansi Flick como entrenador del primer equipo para las próximas dos temporadas, son muchas las preguntas en torno a lo que se enfrenta el técnico alemán.

El punto de partida es el Barcelona que deja Xavi Hernández, con el gobierno de Joan Laporta en la sombra. Los análisis de la situación tanto en Tiempo de Juego como en El Partidazo de COPE apuntan tanto al ya ex entrenador como al presidente del club azulgrana. No hay un único factor que haya llevado al Barça a una de las peores situaciones de los últimos años, y los interrogantes que se ciernen sobre la etapa que se abre con el nuevo entrenador son muchos.

Hansi Flick, en el área técnica





¿Qué propone Flick como entrenador del Barcelona?

La primera (y única, por el momento) referencia de lo que piensa Hansi Flick como nuevo entrenador del Barcelona lo ha dicho él mismo en los medios oficiales del club.

"Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por su éxito", dijo una vez firmado su nuevo contrato como entrenador del Barça.

Flick también se refirió al potencial de los jóvenes jugadores azulgranas y recalcó que el Barça dispone de "una de las mejores canteras del mundo", además de insistir en que en el primer equipo se produce "una buena mezcla entre jugadores con experiencia y jugadores jóvenes con talento".



El nuevo técnico del Barça se marca como objetivo "trabajar para poder mejorar".

"Para mí es importante trabajar en equipo. Hemos de trabajar juntos en este aspecto. Nos tenemos que focalizar en esta tarea y estoy feliz de hacerlo con esta gente", dijo en alusión al director técnico, Anderson de Souza, 'Deco'; y al presidente Joan Laporta.

Las preguntas que el barcelonismo debe hacerse en este momento

En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, quien se hizo varias preguntas de las que debe partir el Barça para comprender el punto de partida para Flick, fue Roberto Palomar.

El periodista no cree que merezca la pena preguntarse si el Barcelona va a jugar mejor con Flick que con Xavi Hernández. Palomar cree que la referencia deberá partir de si Flick "podrá trabajar o no podrá trabajar. ¿Se pueden meter en el terreno de Flick o no? ¿Se van a poner las pilas unos cuantos jugadores que se tienen que poner las pilas?", se preguntó.

Palomar no duda de que Flick vaya a ejercer bien como entrenador, dada su trayectoria en banquillos importantes como el del Bayern Munich, por lo que "el asunto yo creo que es estructural del Barça".

Cabe recordar que Flick ganó dos Bundesligas, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Copa de Alemania, una Supercopa de Alemania y una Supercopa de Europa con el Bayern. Además, formaba parte del cuerpo técnico de la Selección alemana que ganó la Copa del Mundo en 2014, dirigida por Joachim Low.

Por ese motivo, Palomar se pregunta, señalando directamente a la Junta Directiva del club: "¿Seguirá la 'camarilla' esta de Laporta mangoneando? ¿Hasta qué punto van a influir los amigotes que tiene alrededor lo que haga Flick o no?".

Además, Palomar recuerda que el currículum de Xavi Hernández en los dos años que ha estado al frente del Barcelona, dejaron una Liga en el bolsillo: "Ganó una Liga, que no está mal, porque le ganó una Liga al Real Madrid de Ancelotti, Kroos, Modric y toda esta gente".

Pero el verdadero reto de Flick no será superar el palmarés de Xavi Hernández. El verdadero reto lo tiene el presidente del Barcelona: "El reto de Laporta es hacerlo gobernable. ¿Y lo va a conseguir Laporta? Yo creo que no. La cabra tira al monte", sentenció.