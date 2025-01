Gonzalo Miró y el futuro de Joan Laporta tras el 'caso Dani Olmo': "Que me echen"

El Barcelona fichó a Dani Olmo este pasado de verano después de pagar 47 millones de euros más variables por él al Leipzig, y firmaba hasta el 30 de junio de 2030 con una cláusula de 500 millones de euros. El español llegaba tras ser campeón de la Eurocopa con la selección española.

Pero su comienzo ya empezó a ser problemático después de no poder jugar los dos primeros partidos de Liga al no poder ser inscrito con su equipo. El Barcelona continuó esta temporada con los graves problemas económicos que le acompañan los últimos años y LaLiga prohibió su inscripción al sobrepasar el límite salarial. Finalmente, Joan Laporta logró su objetivo al hacer ficha gracias a la grave lesión de Christensen, pero en El Partidazo de COPE Isaac Fouto ya avisaba en el mes de septiembre que el conjunto azulgrana volvería a tener el mismo problema con su ficha el 31 de diciembre, como así ha ocurrido.

Tras esos dos primeros partidos en los que estuvo ausenten, Dani Olmo llegó al equipo de Hansi Flick en el mejor momento, con el equipo en un gran estado de forma y en el comienzo de una gran racha de goles y fútbol que llevaría al equipo a golear al Real Madrid 0-4 en el Santiago Bernabéu con una gran ventaja en el liderato. En ese momento, Olmo debutó con dos goles en sus dos primeros partidos ante el Rayo Vallecano y el Valladolid y demostrando que iba a ser clave en el esquema del entrenador alemán.

Después de su gran comienzo, el delantero sufrió una lesión muscular que le mantuvo fuera del equipo durante un mes, perdiéndose ocho partidos. Cuando volvió el 17 de octubre, el Barcelona ganó al Real Madrid y al Espanyol pero a partir de ahí fue cuando comenzó la mala racha que le ha hecho perder el liderato y estar tercero en Liga.

EFE Dani Olmo celebra su tanto en su debut en Vallecas

Desde el 10 de noviembre, los culés solo han conseguido 5 puntos en La Liga. Hasta el 10 de noviembre, solo había perdido 2 partidos (2-1 ante Mónaco y 4-2 ante Osasuna) y ganado los otros 14, de 16 partidos (12 de La Liga y 4 de UCL), había ganado prácticamente todo. Pero desde la derrota ante la Real, empató ante el Celta (2-2), perdió contra Las Palmas (1-2), ganó al Mallorca (1-5), empató contra el Betis (2-2), volvió a caer en casa ante el Leganés (0-1) y el Atlético de Madrid (1-2).

Las vacaciones de Navidad llegaron con el mal momento del equipo pero con la ilusión de poder inscribir formalmente a Dani Olmo y Pau Víctor. Pero el día 1 se confirmó: LaLiga daba de baja las fichas de los dos futbolistas después de que el Barcelona no lograra el ingreso económico que esperaba para poder inscribirles pese a anunciar que había vendido el precio de los palcos del nuevo estadio. Ahora, Dani Olmo se queda como agente libre, el Barcelona debe pagarle la ficha y además, no puede volver a inscribirle en lo que queda de temporada.

Isaac Fouto confirmó en El Partidazo de COPE que, salvo que un juez diga lo contrario, el Barcelona no podrá inscribir a los dos futbolistas al no haber entregado todo lo requerido en la fecha necesaria. Este viernes, el club azulgrana recibirá el dinero que le faltaba y alegará que no pudo hacerlo el día 31 por "fuerza mayor".

gonzalo miró y el futuro de joan laporta

Gonzalo Miró opinó en El Partidazo de COPE sobre el futuro de Joan Laporta en el caso de que el Barcelona no pueda inscribir a Dani Olmo y, pese a los graves problemas del club, afirmó que el presidente no debería dimitir: "Creo firmemente que Laporta no debe dimitir. Creo que cuando hay elecciones y tú eliges democráticamente, en este caso entre los socios de Barcelona, a un máximo responsable, tú le das un tiempo para hacer las cosas y le evalúas dentro de X tiempo. Por eso tienen elecciones estos equipos. Entonces, mientras que no haya cometido ninguna ilegalidad, otra cosa es que tú hagas algo ilegal. En deporte, yo sé que suele pasar cuando a esos presidentes les puede la presión por los resultados deportivos. Pero el hecho de que tú estés haciendo una buena o mala gestión económica, el año que viene o cuando toque las elecciones, pues ya lo juzgará el socio de Barcelona. ¿Y yo por qué me voy a ir si no he hecho nada ilegal? Porque lo estoy haciendo mal, pues que me echen en las próximas elecciones".