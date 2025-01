El Barcelona tiene imposible inscribir a Dani Olmo, salvo que lo permita un juez

Isaac Fouto dejó muy claro en El Partidazo de COPE la polémica del Barcelona con la inscripción de Dani Olmo: vía administrativa, no podrá hacerlo; otra cosa es que un juez lo acepte. Ya no depende de LaLiga, sino de la Federación porque la Liga podría validar el contrato que presentó el Barcelona después del 31 de diciembre, pero el problema es que las fichas de Olmo y Pau Víctor están canceladas desde las 00:00 horas del 31 de diciembre y, a partir de ahí, no puede volver a ser inscrito esa misma temporada por el mismo club.

El 2 de diciembre, la RFEF mandó al Barcelona este texto: "Una vez expire su contrato federativo el 31 del 12 de 2024, si no se ha registrado y validado en la Liga Mánager, que es el programa que opera los visados, una renovación previa antes de la fecha de finalización del contrato, que es el 31 Del 12 de 2024, los jugadores no podrán volver a inscribirse en el Barcelona lo que resta de la temporada 24-25".

Ahora, el club irá a la justicia ordinaria para que le dejen inscribir a Olmo porque alega que no lo ha podido hacer antes "por fuerza mayor", al afirmar que ha sido por culpa de las vacaciones de Navidad, pero eso es algo que se sabía desde comienzo de año. Este viernes el Barcelona afirma que llegará al 1:1 que pide LaLiga y al que no ha podido llegar por, según dicen, una de las transacciones económicas que tenía que llegar antes de final de año no llegó porque el banco estaba ya de vacaciones. Hay un artículo de la Federación que habla de 'causa de fuerza mayor', pero no especifica, yo se va, cuál es la causa de fuerza mayor.

Las vacaciones de Navidad llegaron con el mal momento del equipo pero con la ilusión de poder inscribir formalmente a Dani Olmo y Pau Víctor. Pero el día 1 de enero se confirmó: LaLiga daba de baja las fichas de los dos futbolistas después de que el Barcelona no lograra el ingreso económico que esperaba para poder inscribirles pese a anunciar que había vendido el precio de los palcos del nuevo estadio a un fondo árabe. Ahora, Dani Olmo se queda como agente libre, el Barcelona debe pagarle la ficha y además, no puede volver a inscribirle en lo que queda de temporada.

El club azulgrana espera que LaLiga recapacite y acepte ese ingreso económico para poder inscribir a los dos futbolistas.