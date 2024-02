Gonzalo Miró no entiende la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador: "Ya estás..."

Luis de la Fuente tomó los mandos de la Selección absoluta de España de fútbol tras el Mundial de Qatar 2022, en sustitución de Luis Enrique. Hasta el momento, el riojano dirigía a la Sub 21, con la que fue campeón de la Eurocopa en 2019 y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un buen inicio con el combinado nacional, en el que se hizo con la Nations League en 2023 frente a Croacia en la tanda de penaltis (4-5), ha dado lugar a que La Comisión Gestora de la RFEF haya anunciado la ampliación de su contrato hasta 2026.

Paso de Luis Enrique

Se arregla el lío con De la Fuente: Seguirá como seleccionador español hasta el Mundial 2026 La Comisión Gestora de la RFEF ha dado el visto bueno a que se ejerza la renovación del seleccionador español que acababa contrato el 30 de junio en mitad de la Eurocopa. 22 feb 2024 - 13:42

Luis Enrique abandonó el banquillo del FC Barcelona, después de levantar la Copa del Rey de 2017 tras vencer al Alavés (3-1). En julio de 2018 aceptó el reto de dirigir a la Selección Española. Gran parte del año 2019, Robert Moreno le sustituyó cuando el asturiano decidió dejar a un lado al combinado nacional por problemas familiares.

CORDON PRESS





El paso de Luis Enrique fue bastante bueno con la Selección, aunque no pudo llegar a ser exitoso. En la Nations League de 2021 quedó subcampeón tras caer ante Francia en la final (1-2). En la Eurocopa de 2020, la afición volvió a soñar con un gran título de nuevo, pero España terminó perdiendo ante Italia en la tanda de penaltis en las semifinales (4-2). Su último baile fue en el Mundial de Qatar de 2022, en el que se fueron a casa antes de lo esperado, en los octavos de final, después de ser derrotados por Marruecos, también desde la pena máxima (3-0).

Llegada de Luis de la Fuente

La trayectoria como entrenador de Luis de la Fuente comenzó en el filial del Athletic Club de Bilbao, más tarde estuvo en el Deportivo Alavés y después de eso ya entró en el círculo de la Selección Española. El riojano ha pasado por casi todas las categorías del combinado nacional, Sub 18, Sub 19, Sub 21 y desde el renuncio de Luis Enrique, en la absoluta.

EFE





De la Fuente ha entrado con buen pie en la Selección Española. Con muchas dudas tras la marcha de un entrenador reputado como Luis Enrique, el riojano ganó la Nations League en 2023. El primer título de la absoluta desde la Eurocopa de 2012, después de vencer a Italia en las semifinales (2-1) y a Croacia en la gran final en la tanda de penaltis (4-5).

Renovación hasta 2026

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El contrato de Luis de la Fuente con la Selección terminaba este próximo 30 de junio, en mitad de la Eurocopa. En búsqueda de estabilidad,la Comisión Gestora de la RFEF ha dado el visto bueno a su renovación hasta 2026. Juanma Castaño le preguntó a los contertulios de El Partidazo de COPE qué les parece esta decisión. "Me parece mal, entiendo que se le renueve hasta que termine la Eurocopa, pero que le renueve hasta 2026 un presidente que no está votado todavía... Si realmente le quiere renovar, el que salga de la elecciones de mayo, que le renueve", afirmó de forma tajante Gonzalo Miró.

CORDON PRESS





Isaac Fouto aclaró lo que ha publicado la Comisión Gestora de la RFEF. "Han autorizado que se ejecute la cláusula de dos años de renovación. Pero evidentemente, en ese contrato que ahora tiene que hablar Luis de la Fuente con la Federación, supongo que si llega un nuevo presidente, después de la Eurocopa se podrá hablar", explicó el periodista en el programa.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de WhastappPINCHANDO AQUÍ.